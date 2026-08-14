La película de Netflix repleta de estrellas que es ideal para ver durante el fin de semana largo

Para un fin de semana largo , una película cargada de acción y con un elenco lleno de caras conocidas puede ser un plan más que suficiente. El Hombre Gris reúne justamente esas condiciones: está disponible en Netflix Argentina y tiene como protagonistas a Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

La historia gira alrededor de Sierra Six, un agente de la CIA que descubre información comprometedora sobre la propia organización. A partir de ese momento queda atrapado en una persecución internacional encabezada por Lloyd Hansen, un antiguo colaborador dispuesto a encontrarlo a cualquier precio.

Uno de los mayores atractivos de la película está en su reparto. Además de Gosling, Evans y Ana de Armas, aparecen Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Wagner Moura, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Dhanush y Julia Butters.

Ryan Gosling interpreta al reservado Sierra Six, mientras que Chris Evans se aleja bastante de los personajes heroicos con los que suele asociárselo para ponerse en la piel de Lloyd Hansen. Ana de Armas completa el núcleo principal como Dani Miranda, una agente que termina involucrada en la persecución.

Detrás de cámaras también hay nombres importantes. La película fue dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Endgame, mientras que el guion fue escrito por Joe Russo junto a Christopher Markus y Stephen McFeely. La historia está basada en la primera novela de la saga The Gray Man, de Mark Greaney .

Con poco más de dos horas de duración, la película de Netflix apuesta por la acción y las persecuciones internacionales.

¿Por qué ver esta película de acción en el fin de semana largo?

El Hombre Gris apuesta por persecuciones, enfrentamientos y escenarios repartidos por distintos lugares del mundo. Netflix la define como una producción “vertiginosa”, “explosiva” y de intriga y acción, por lo que apunta directamente a quienes buscan entretenimiento sin demasiadas vueltas.

La película dura 2 horas y 9 minutos, una extensión que permite verla de una sola vez sin convertirla en una maratón interminable.

Estrenada en 2022, El Hombre Gris continúa disponible actualmente en Netflix Argentina. Con varias estrellas de Hollywood reunidas en una misma producción y una historia pensada para mantener el ritmo casi de principio a fin, aparece como una alternativa ideal para sentarse frente a la pantalla durante el fin de semana largo.