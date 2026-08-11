Nueva encuesta para las elecciones de 2027: quién lidera y qué pasaría en un balotaje entre Milei y Kicillof

Una nueva encuesta comenzó a medir el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento, realizado por Opinaia entre el 19 y el 25 de julio sobre 1.000 casos a nivel nacional, presenta un margen de error de +/- 3%.

Uno de los primeros datos aparece cuando se consulta qué sería mejor para el país a partir de 2027. El 48% se inclina por alguna forma de continuidad de Javier Milei , aunque dentro de ese grupo existen diferencias: un 13% considera que debería seguir tal como está y otro 35% sostiene que debería continuar, pero introduciendo cambios. En cambio, un 40% prefiere que Milei no siga en la Presidencia y un 12% todavía no tiene una posición definida.

La encuesta también midió el piso y el techo electoral de las principales fuerzas políticas. En este punto, La Libertad Avanza aparece con los mejores números: el 30% asegura que seguramente votaría al espacio de Milei y otro 25% afirma que podría llegar a hacerlo. En el otro extremo, un 45% responde que nunca lo votaría.

La encuesta ubica a Javier Milei por delante de Axel Kicillof en un eventual balotaje.

Más atrás aparece el PRO, con un 8% de voto seguro, un 35% que podría llegar a elegirlo y un 57% que descarta esa posibilidad. El peronismo K, asociado en el estudio a Cristina Kirchner y Axel Kicillof , registra 21% de voto seguro, 17% de voto posible y 62% que asegura que nunca lo votaría.

El Frente de Izquierda, vinculado a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, obtiene un 9% de voto seguro, un 28% de voto posible y un 63% de rechazo. Provincias Unidas, en tanto, alcanza un 5%, 32% y 64%, respectivamente .

Identificación con espacios políticos

En una pregunta diferente, el estudio buscó conocer con qué fuerza política se sienten más identificados los encuestados, un dato distinto de la intención de voto. Allí, La Libertad Avanza quedó primera con el 29%, seguida por el peronismo K con el 20%.

Más atrás quedaron el PRO, con 9%; el Frente de Izquierda, con 5%; y Provincias Unidas, también con 5%. Sin embargo, el porcentaje más alto fue el de quienes todavía no se identifican con ninguna de esas opciones: el 32% respondió que no lo tiene definido.

El número resulta relevante porque muestra que, pese a que La Libertad Avanza aparece como el espacio con mayor identificación individual, todavía existe un grupo amplio de votantes sin una pertenencia política definida cuando falta más de un año para las elecciones.

Qué pasaría en un balotaje entre Milei y Kicillof

Finalmente, la encuesta planteó un eventual escenario de segunda vuelta entre Javier Milei, por La Libertad Avanza, y Axel Kicillof, por el peronismo.

En esa hipótesis, Milei alcanzaría el 47% frente al 30% de Kicillof, una diferencia de 17 puntos. El restante 23% respondió que todavía no sabe a quién votaría.

El estudio posiciona al actual Presidente por delante en un balotaje, aunque el alto porcentaje de indecisos deja margen abierto. Los resultados reflejan una fotografía de julio de 2026 y podrían modificarse con el avance de la campaña, la definición de candidaturas y la consolidación de alianzas hacia 2027.