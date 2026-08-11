El pueblo en el corazón de Tierra del Fuego que se esconde entre bosques y un lago inmenso

En el corazón de Tierra del Fuego , a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande, se encuentra Tolhuin, un pueblo rodeado de bosques , montañas y lagunas. Su nombre, que significa “corazón” en lengua selk’nam, anticipa su ubicación privilegiada sobre la cabecera del imponente lago Fagnano.

La localidad, situada a unos 110 kilómetros de ambas ciudades por la Ruta Nacional 3, ofrece una perspectiva distinta de la isla. Lejos del bullicio turístico de la capital fueguina, Tolhuin se enmarca en un paisaje que fusiona la estepa, los bosques y las primeras estribaciones montañosas.

El lago Fagnano, conocido también como Khami, es el protagonista indiscutible. Con más de 100 kilómetros de extensión hacia territorio chileno, su costa es accesible desde el pueblo. Ofrece postales de atardeceres inolvidables y es escenario de actividades como kayak, navegación y pesca deportiva.

A poca distancia, las reservas provinciales Corazón de la Isla, Laguna Negra y Río Valdez invitan a adentrarse en la naturaleza. Estos espacios protegidos permiten recorrer bosques de lenga y ñire, turbales, ríos y lagunas, sin necesidad de alejarse demasiado del pueblo.

El sendero Paisaje en Movimiento, en la Reserva Laguna Negra, es uno de los paseos más accesibles. Este recorrido de baja dificultad, de unos cuatro kilómetros ida y vuelta, atraviesa bosques hasta culminar en vistas panorámicas del lago Fagnano y la Sierra Alvear. En otoño e invierno, es recomendable llevar calzado e indumentaria adecuados ante la posible presencia de hielo, barro o nieve .

Bosques de lenga, senderos y reservas naturales rodean a este pueblo ubicado en el corazón de la isla. Gobierno Argentina

El cerro Jeujepen se erige como otro punto panorámico destacado, recomendado por el organismo turístico fueguino. La zona circundante es ideal para la práctica de cabalgatas, ciclismo, camping y caminatas guiadas, aprovechando una geografía cambiante en pocos kilómetros.

El invierno transforma el pueblo fueguino

Durante los meses fríos, Tolhuin se viste de nieve, ofreciendo un paisaje completamente renovado. Las propuestas invernales incluyen caminatas por los alrededores, actividades sobre nieve y el tradicional Festival de Esculturas en Hielo, una de las celebraciones más características de la localidad.

La experiencia culinaria se enriquece con la gastronomía fueguina, destacándose el cordero como plato representativo. La oferta de alojamiento en el pueblo incluye cabañas, hosterías, posadas y campings, muchos de ellos situados en sectores con vistas privilegiadas hacia el lago Fagnano.

Tolhuin trasciende su rol de parada intermedia entre las dos principales ciudades de Tierra del Fuego. Enclavado entre bosques, lagunas y un lago majestuoso, este pueblo invita a descubrir el corazón de la isla, lejos de las multitudes de los destinos patagónicos más concurridos.