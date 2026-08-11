Estos han sido los 10 terremotos más fuertes de 2026 y hay un dato que llama la atención en Sudamérica

En poco más de siete meses, diez terremotos alcanzaron o superaron la magnitud 7. Los últimos registros dejaron un dato llamativo en esta parte del continente.

Los terremotos de magnitud 7 o superior ya suman diez en lo que va de 2026 y se distribuyeron en distintas regiones del planeta.

El devastador sismo que golpeó a Colombia este lunes volvió a poner la atención sobre los grandes terremotos registrados durante 2026. Con una magnitud de 7,4, el movimiento se incorporó a una lista que ya reúne diez eventos de magnitud 7 o superior en distintas partes del planeta, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La mayoría ocurrió durante los últimos cinco meses y sus consecuencias fueron muy diferentes. Algunos se produjeron a gran profundidad o lejos de centros poblados y no provocaron víctimas, mientras que otros dejaron miles de muertos. El más fuerte del año hasta ahora alcanzó una magnitud de 7,8 en Filipinas.

El mapa del USGS muestra la ubicación de los diez terremotos de magnitud 7 o superior registrados en 2026 y su relación con los límites de las placas tectónicas. USGS Estos son, en orden cronológico, los diez terremotos más fuertes que se registraron en lo que va de 2026:

22 de febrero – Malasia, magnitud 7,1. El primer gran terremoto del año se produjo cerca de Kota Belud, en el estado de Sabah. Una de las características que redujo su impacto fue su enorme profundidad: ocurrió a unos 629 kilómetros. No se registraron víctimas fatales. 24 de marzo – Tonga, magnitud 7,5. Poco más de un mes después, un sismo de 7,5 sacudió la zona ubicada al oeste de Neiafu. También fue extremadamente profundo, con un foco situado a unos 234 kilómetros. No se informaron muertos ni daños importantes y tampoco se generó una amenaza de tsunami. 30 de marzo – Vanuatu, magnitud 7,3. Seis días después, otro gran movimiento ocurrió cerca de Luganville, a unos 120 kilómetros de profundidad. Pese a su magnitud, las autoridades de Vanuatu no reportaron muertos ni heridos vinculados al terremoto. 1 de abril – Indonesia, magnitud 7,4. El terremoto se produjo en el mar de las Molucas, al este de Bitung, a unos 35 kilómetros de profundidad. En este caso sí hubo consecuencias: al menos una persona murió y se registraron daños en viviendas y otras construcciones. 20 de abril – Japón, magnitud 7,4. El fuerte movimiento tuvo su epicentro frente a la costa de Miyako, en el norte del país, y generó alertas por tsunami. Finalmente, no se reportaron víctimas fatales, aunque al menos seis personas resultaron heridas. 7 de junio – Filipinas, magnitud 7,8. Fue el más fuerte registrado en el mundo durante 2026 hasta el momento. El sismo golpeó el sur de Filipinas, cerca de Mindanao, provocó derrumbes, deslizamientos y generó un tsunami de alrededor de un metro en algunos sectores. El saldo llegó a al menos 35 muertos y más de 200 heridos. 24 de junio – Venezuela, magnitud 7,2. El primero de dos enormes terremotos ocurrió al este de San Felipe. Apenas unos segundos después se produciría un movimiento todavía más fuerte. El balance de víctimas no puede dividirse con precisión entre ambos eventos debido a que integraron una misma secuencia destructiva. 24 de junio – Venezuela, magnitud 7,5. Apenas 39 segundos después del sismo anterior se produjo el segundo terremoto, esta vez cerca de Catia La Mar y a solo 10 kilómetros de profundidad. La secuencia fue, por enorme diferencia, la más mortal del año: hasta agosto, las autoridades venezolanas informaban más de 6.300 fallecidos como consecuencia de ambos terremotos. 17 de julio – México, magnitud 7,3. El epicentro estuvo frente a las costas de Chiapas, cerca de Puerto Madero, y el movimiento pudo sentirse también en Guatemala y El Salvador. Pese a su fuerza, no se registraron muertos y solo se reportaron dos personas heridas en México. 10 de agosto – Colombia, magnitud 7,4. El último de los grandes terremotos de 2026 ocurrió cerca de San José del Palmar, en el oeste colombiano, a unos 110 kilómetros de profundidad. Hasta la mañana de este martes, las autoridades habían confirmado al menos 111 muertos, aunque el número continuaba en revisión mientras seguían las tareas de búsqueda y rescate. La mayoría de los grandes terremotos registrados durante 2026 ocurrieron dentro o cerca del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Wikipedia El dato que llama la atención sobre los terremotos en Sudamérica La cronología deja un dato particular. Tres de los cuatro terremotos de magnitud 7 o superior más recientes del planeta ocurrieron en el norte de Sudamérica: los dos movimientos de Venezuela del 24 de junio y el terremoto de Colombia del 10 de agosto. El único que interrumpió esa secuencia regional fue el terremoto de México del 17 de julio.

Además, los epicentros sudamericanos estuvieron relativamente próximos si se los compara con la distribución mundial de los grandes sismos del año. El terremoto colombiano ocurrió aproximadamente a 1.000 kilómetros del primero de los grandes movimientos venezolanos y a cerca de 1.200 kilómetros del epicentro del sismo de magnitud 7,5 registrado segundos después.