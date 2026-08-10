Desde hospitales hasta unidades militares: los dramáticos derrumbes en Colombia tras el terremoto

En redes sociales se hicieron virales no solo videos sino también historias desgarradoras de derrumbes en lugares clave de Colombia.

Una retroexcavadora trabajando frente a una edificación destruida por un terremoto de magnitud 7,4 este lunes.

Colombia vive horas dramáticas tras el terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Ritcher. Entre los edificios derrumbados, hubo catedrales, hospitales y hasta unidades militares.

El Hospital Universitario del Valle, en Cali, colapsó parcialmente y el video se hizo viral en redes sociales. Mientras tanto, hubo otros establecimientos sanitarios que resultaron dañados, como la Clínica Alba, Clínica Rey David, Clínica Nuestra Señora del Rosario, Clínica Sanitas Tequendama, Clínica Cali, Carlos Holmes Trujillo, Urgencias Pasoancho, Clínica Versalles y el HUV.

Derrumbes en el Ejército de Cali En Cali también se vieron afectadas las unidades militares del Ejército local. En uno de los videos se puede ver cómo se cayó por completo el techo de una especie de casilla.

X/@UltimaHoraCR Daños en los aeropuertos y servicio afectado Varios aeropuertos sufrieron derrumbes parciales por el temblor. Uno de ellos es el de Manizales, otro de los lugares más afectados por el sismo. Por esta situación, naturalmente, se suspendieron vuelos.