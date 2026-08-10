¿Está temblando más la Tierra? Un especialista explica qué hay detrás de los últimos terremotos en el mundo

Tras los fuertes terremotos registrados en distintos países, el geólogo Víctor Ramos explicó por qué no existe una relación entre ellos.

El brutal terremoto registrado este lunes en Colombia volvió a generar una pregunta que se repite ante cada nueva sucesión de sismos fuertes: ¿está temblando más la Tierra? Para Víctor Ramos, geólogo, profesor emérito de la UBA e investigador emérito del Conicet, la respuesta es clara: no hay una anomalía global.

“La Tierra está palpitando continuamente”, explicó Ramos al analizar los terremotos registrados durante los últimos meses en Colombia, Venezuela, Japón, Filipinas y México. Según el especialista, cuando se observan períodos de varias décadas, es habitual que ocurran varios sismos de gran magnitud por año y no existe una relación directa entre fenómenos registrados a miles de kilómetros de distancia.

Por qué parece que hay más terremotos La sensación de que los sismos son cada vez más frecuentes también está vinculada con la tecnología. “La cobertura en tiempo real que tenemos actualmente gracias a las comunicaciones, junto a las mejores técnicas de detección, produce en la población una gran frecuencia de sismos”, señaló Ramos.

Sin embargo, explicó que los especialistas registran terremotos todos los días y que la mayoría son de menor magnitud. Además, los recientes terremotos no necesariamente tienen un mismo origen.

En Colombia, Ramos explicó que el fenómeno está relacionado con la losa oceánica del Pacífico que se hunde hacia el este por debajo de América del Sur y que produjo un desgarre a más de 105 kilómetros de profundidad. En Venezuela, en cambio, el movimiento de la Placa del Caribe genera fracturas más superficiales.