Terror en Colombia por el terremoto de 7,4: hay más de 110 muertos, decenas de heridos y cientos de edificios en peligro de derrumbe

El Volcán Puracé entró en actividad tras el terremoto

El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.

"Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.

EFE