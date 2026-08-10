Cada vez peor: un 70 % de Cuba se queda sin electricidad en el apagón de este lunes

Cuba repetirá este lunes otra jornada de prolongados apagones con un 70 % de su territorio afectado a la vez en el horario de la tarde-noche, el de mayor demanda de energía , debido a la crisis energética , según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos , una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La situación actual es "crítica" y "extremadamente tensa" , según reconoce el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que en las últimas semanas han superado las veinte horas diarias y de hasta varios días consecutivos en el resto del país.

Además se han reportado récords de cortes eléctricos , cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectó a la vez entre el 70 % y 74 % del país en el momento de mayor demanda energética.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé -para el horario de mayor demanda- una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Personas caminando por una calle oscura durante un apagón en la Habana, Cuba. Foto Efe

De acuerdo con esos datos, lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados alcanzará los 2.280 MW.

En este momento, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de un 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues acumulan décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Asimismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable de otro 40 % de la generación.

Grave situación energética

Entre las principales incidencias de esta jornada, la UNE precisa que están fuera de servicio por falta de combustible 106 centrales de generación distribuida, dos "patanas" (centrales flotantes) y dos plantas que operan con fueloil.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar apoyado por China.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que de acuerdo con estimaciones independientes podría contraerse un 6,5 % este año, tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos. Efe