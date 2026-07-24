El mayor apagón de este viernes en Cuba cubrirá más del 67 % de la isla

Cuba sufrirá este jueves otra jornada de prolongados apagones en todo su territorio, cortes que dejarán hasta un 67,5 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos oficiales sobre el apagón y la crisis energética .

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, fruto del deterioro del un sistema energético obsoleto y falto de inversiones. Esta situación se ha agravado de manera sustancial desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos .

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé, para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de tan solo 1.070 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

La compañía eléctrica estima que la afectación máxima, lo que se desconectará para evitar apagones desordenados, alcanzará los 2.160 MW.

La generación termoeléctrica, responsable del 40 % del mix energético y dependiente en exclusiva del crudo nacional, está seriamente comprometida por averías y mantenimientos tras años de infrafinanciación. Esta jornada 11 de las 16 unidades de generación no están operativas.

Por su parte, el bloqueo petrolero ha paralizado la generación distribuida (generadores con diésel y fueloil importado), que estaba a cargo de otro 40 % del mix. Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

Cuba atraviesa una severa crisis energética. Foto Efe

Economía paralizada

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). Efe