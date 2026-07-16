Un hombre le gritó "mentiroso" a Javier Milei en pleno acto y el presidente le respondió: "Andate a Cuba, kuka"

El presidente fue sorprendido por un invitado a la Bolsa de Comercio, que lo interrumpió varias veces durante su discurso y se vivieron momentos de mucha tensión.

En el marco de su disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente Javier Milei vivió un tenso momento este jueves por la noche cuando un hombre le gritó varias veces mientras hablaba.

En el marco de un discurso sobre crecimiento económico, el mandatario fue interrumpido por un invitado que, en el fondo del hall principal de la entidad, que celebró su aniversario, le empezó a cuestionar el contenido de sus manifestaciones.

“Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, había expresado el líder libertario. En ese momento, un hombre, de aproximados 80 años, le exclamó “como ahora” y Milei le contestó: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

“Terminala”, llegó a esbozar el sujeto, quien fue rodeado por personal de Casa Militar, que lo invitó a retirarse, pero prefirió quedarse sentado con su bastón.

El presidente aprovechó el momento para afirmar que logrará su reelección: “Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta, andate a Cuba”.