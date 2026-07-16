Adrián Ravier negó que "la gente no llega a fin de mes", descartó un posible "plan platita" y defendió el ajuste

El portavoz presidencial repasó la situación económica, defendió las principales medidas del Gobierno y anticipó los límites que enfrenta la agenda de reformas.

Tras conocerse el dato de inflación, Adrián Ravier defendió el rumbo económico del Gobierno y rechazó la afirmación de que “la gente no llega a fin de mes”. El vocero presidencial sostuvo que la administración libertaria no comparte esa expresión generalizada de la economía: "No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad”, afirmó.

Con el foco en la desaceleración de la inflación, mencionó datos del Indec, la Universidad Católica Argentina y Unicef para respaldar la mirada oficial sobre la pobreza y la indigencia, y defendió la continuidad de la asistencia social para los hogares de menores ingresos durante la transición económica que está realizando el gobierno.

“Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios”, dijo y justificó así la actualización tarifaria como parte del conocido “sinceramiento” de precios.

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial. Presidencia El Gobierno descarta un "plan platita": qué pasará con los subsidios El funcionario aclaró que los subsidios continuarán para los sectores con menores recursos y que el Ministerio de Capital Humano mantendrá la asistencia mientras dure el proceso de transición. Y descartó cualquier tipo de beneficio en relación al llamado “plan platita” o cualquier gestión previa a las elecciones.

Además, aprovechó la oportunidad para desmentir sus dichos: "A veces la gente misma se expone a un riesgo por no saber cómo manejar sus ingresos", y negó haber responsabilizado a la gente por sus deudas: “Algunos titulares dijeron que yo había dicho que las familias eran ignorantes y eso nunca ocurrió”. Así afirmó y explicó que la morosidad debe analizarse dentro de un mercado crediticio que “se está recuperando” después de años de alta inflación.