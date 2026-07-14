El nuevo vocero de Javier Milei dijo que "los salarios reales no paran de recuperarse" y culpó a los que no pueden pagar deudas

El vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró que “ los salarios reales no paran de recuperarse ” y criticó a quienes no pueden afrontar su endeudamiento. En conferencia de prensa realizada este martes , el flamante portavoz de Javier Milei reconoció que hay heterogeneidad de sectores productivos, con algunos rubros en alza y otros todavía afrontando serios problemas de recesión .

“Estamos en récord de producción, récord de exportaciones y demás, no es homogéneo, no es por igual para todos los argentinos. Hay una transformación que está experimentando la Argentina por el cambio de modelo, por todas las políticas económicas que se están tomando, que hace que algunos sectores estén muy bien, algunas provincias estén muy bien y otras no tan bien”, planteó.

A su vez, indicó que “un desempleo va a ir en baja” y señaló que “los salarios reales están recuperando”. “Es cierto que hubo un momento al inicio del Gobierno de Milei, cuando tuvo que reconocer un tipo de cambio más alto, en esa devaluación del 118%, donde los salarios reales cayeron. Ahora, para mí esto es herencia. ¿Por qué es herencia? Porque el tipo de cambio abajo de $400 era inviable. Entonces, si uno reconoce que el tipo de cambio tiene que estar más cerca de 800, que fue la primera medida que el presidente tomó, los salarios reales cayeron en un pozo. Desde ese momento para adelante, los salarios reales no paran de recuperar”, sostuvo.

Ante la consulta sobre el nivel de morosidad de muchos argentinos por sus deudas con tarjetas de crédito o préstamos, dijo que “ cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca de nuevo la morosidad ”.

“Si miramos para atrás, en cualquier comparativa, años anteriores al Gobierno de Milei, con los niveles de inflación que teníamos, no había crédito. Y eso tiene muchas consecuencias. Primero, por supuesto, no haber morosidad si no hay crédito. Pero además desaparecen las carpetas crediticias”, señaló Ravier, en primer término.

Para el vocero del presidente, “los bancos a todas esas personas que entraron en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos, para recuperar el capital que invirtieron”.

El cuestionamiento de Adrián Ravier a los argentinos que no pueden pagar sus deudas

“Por otro lado, también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás”, añadió.

“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje que, después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar”; manifestó.

“Por supuesto que preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de parte de los bancos de refinanciar y creo que, con el correr del tiempo y con la baja de tasas de interés que ya está ocurriendo, esto se va a ir facilitando. Y, bueno, van a seguir apareciendo líneas de crédito al mismo tiempo que van a ser más baratas, al mismo tiempo que se va a ir refinanciando, y este proceso va a contribuir también al crecimiento económico que estamos buscando”, concluyó.