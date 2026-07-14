A días de la presencia de Javier Milei, el campo pidió terminar "con las nefastas retenciones" y reclamó infraestructura

Con la llegada de los primeros animales, se le dio marco oficial este martes a la inminente apertura de la 138.ª Exposición Rural de Palermo , a partir de este jueves. Se desarrollará entre el jueves y el 26 de julio bajo el lema “El campo nos une”.

Se realizó un acto con la presencia del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino , y otras autoridades de la Mesa de Enlace.

La actividad constó en la aparición del carnero Romney Marsh, llamado Tim Payne , perteneciente a Sucesión de Cosme Gibson. Se trata de un nombre en homenaje al famoso futbolista neozelandes, quien se hizo viral en este Mundial 2026 .

Acto seguido, bajó la vaca Limousin Tini Tini con su ternero, llamado “De Paul”, en una clara referencia a la pareja entre el futbolista y la cantante.

Al término de la presentación, Pino aseguró tener “muchas expectativas” por la expo. “El lema nuestro de este año es el campo nos une. Y cuando decimos el campo nos une, la expectativa se genera a quién, más allá de la sociedad a diferentes actividades que necesita la Argentina para para mostrarse robusta, cómo tiene que estar, cómo es la minería, la energía, que van a ayudar a que no sea el campo el que históricamente está apoyando a la Argentina, gracias a dios, hay otras actividades que han empezado”, comentó

Acerca de cuál es el diálogo con la Casa Rosada, el dirigente señaló: “Tenemos un diálogo abierto, permanente, cruzamos ideas y opiniones permanentemente con nuestro principal referente, el secretario de agricultura, pero tenemos diálogo con todos los ministros y con el presidente”, planteó.

“Hay demanda porque tenemos ofertas. ¿Qué quiero decir con esto? Que pedimos que se acomoden, por supuesto, los nefastos derechos de exportación, que eso se termine de una buena vez. Pero ya estamos hablando de otro tipo de cosas que en Argentina no se hablaban. Tan sencillo como infraestructura, algo vital, porque a nosotros nos pueden pedir que produzcamos más y mejor, pero si no tenemos por dónde mover ese producido, también el costo argentino sigue incrementándose”, señaló como temas pendientes.

“Entonces, hablamos de infraestructura, hablamos de algo que es fundamental para el crecimiento de cualquier actividad dentro del campo, que es el crédito. Todavía las tasas no están reflejando un 1 nivel de, que una tasa de interés que nos permita trabajar tranquilamente y crecer en nuestra producción. Así que de esas cosas estamos hablando”, agregó.

Consultado sobre si esperan concretamente una baja de retenciones, Pino contestó: “Particularmente no lo sé, pero siempre que un presidente que viene a hablar en esta tribuna, habitualmente trae noticias. Así que, bueno, para no generar expectativas, dejémoslo al presidente que venga el domingo 26 y que haga el anuncio que tiene”.