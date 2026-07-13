El fantasma de Thatcher: la semifinal con Inglaterra revive los polémicos elogios de Milei a la Dama de Hierro

La semifinal del Mundial 2026 reavivó la memoria de Malvinas y los cruces históricos entre Argentina e Inglaterra.

Hasta este miércoles, la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tendrá condimentos más allá de lo futbolístico. Por ejemplo, las declaraciones de Javier Milei sobre su admiración respecto a la exprimera ministra durante la Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher.

Una de las defensas más conocida de esa postura la dio siendo candidato, durante el debate presidencial con Sergio Massa en 2023. Allí, Milei ubicó a Thatcher en una galería de "grandes líderes" de la historia, junto a Ronald Reagan, Winston Churchill y Charles de Gaulle.

La ratificación ante la BBC Ya como presidente, Milei reafirmó esa mirada en una entrevista con la BBC, en mayo de 2024. Consultado sobre si mantenía su admiración por Thatcher, respondió: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo".

Lejos de matizar, redobló: "Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".

La semifinal entre Argentina e Inglaterra El cruce de semifinales de este miércoles en Atlanta reavivó la memoria de Malvinas y las disputas históricas entre Argentina e Inglaterra.