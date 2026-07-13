Banda de los Mendocinos: indagaron a Facundo Leal, quien no respondió preguntas y negó las acusaciones

La causa contra la denominada "Banda de los Mendocinos" sigue su curso. Este lunes, Facundo Leal , exdirector de Arsat , fue indagado en el juzgado de San Isidro, donde presentó un escrito en el que negó las acusaciones que pesan en su contra. Cabe recordar que el exfuncionario es señalado por un presunto entramado de corrupción vinculado con contrataciones públicas que habría generado un importante perjuicio económico para el Estado.

A primera hora de la mañana de este lunes Leal fue trasladado desde la cárcel hasta el juzgado, lugar al que llegó alrededor de las 8:45. Una vez dentro del recinto, dio inicio el trámite, que comenzó pasadas las 10:30. Allí el acusado se limitó a brindar sus datos personales y a escuchar la imputación que recae sobre su persona. Tras dicha formalidad, se negó a responder cualquier tipo de preguntas y entregó el documento en el que niega los cargos.

Facundo Leal, exdirector de Arsat, se negó a responder preguntas y sólo se limitó a escuchar los cargos.

Leal argumentó en el escrito presentado que él no participó de la licitación que está siendo investigada por la Justicia ya que en ese momento no tenía ningún cargo. Además, remarcó que la causa todavía tiene medidas de prueba pendientes.

En paralelo, también se presentó en el juzgado Gerardo Boschin, quien llegó cerca de las 11, una hora antes del horario en el que se tenía que presentar. El exsubgerente de compras de Arsat, al igual que Leal, se negó a responder preguntas y entregó un escrito.

Cabe resaltar que la causa en la que es investigado Leal está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien ordenó la indagatoria tras hacer lugar al pedido del fiscal Fernando Domínguez.

La causa que complica a Facundo Leal y "la banda de los mendocinos"

La acusación que pesa sobre el mendocino Facundo Leal es de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, durante la gestión de Leal se habrían direccionado contrataciones en favor de la firma Argentina Logistic Services (ALS), dedicada a tareas de logística y almacenamiento de materiales utilizados por Arsat para el despliegue de su red de fibra óptica.

El expediente se inició a partir de un hecho que, en principio, parecía aislado: el robo de equipamiento tecnológico ocurrido en enero de 2024 en un depósito ubicado en San Fernando. Sin embargo, la investigación permitió reconstruir una serie de contrataciones que despertaron sospechas sobre posibles sobreprecios, adjudicaciones irregulares y el pago de retornos a funcionarios públicos.

Marcelo Rocchetti, abogado defensor de los acusados. Noticias Argentinas

La pesquisa tomó una nueva dimensión a fines de mayo, cuando allanamientos ordenados por la Justicia en propiedades vinculadas a Leal derivaron en el secuestro de más de dos millones de dólares en efectivo, diversos tipos de droga y equipos de inteligencia y vigilancia. Ese hallazgo dio origen a expedientes paralelos, mientras la causa principal continuó enfocada en las maniobras de corrupción dentro de la empresa estatal.

De acuerdo con la acusación, las maniobras investigadas habrían ocasionado un perjuicio millonario para el Estado. Entre las pruebas consideradas clave figura además el contenido del teléfono celular de Leal, cuyo acceso continúa siendo objeto de peritajes por parte de los investigadores.

Cabe resaltar que Leal llegó detenido a la indagatoria debido a que el juez federal porteño Daniel Rafecas rechazó el pedido de domiciliaria formulado por el exfuncionario, quien adujo tener un problema de adicción a las drogas.

Facundo Leal, exdirector de Arsat, se negó a responder preguntas y sólo se limitó a escuchar los cargos. RS Fotos

El caso de “la Banda de los Mendocinos” generó una fuerte repercusión política, pues Leal ocupó cargos de relevancia durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Su paso por Arsat se extendió entre 2022 y 2024 y posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), cargo del que fue desplazado meses antes de su detención.