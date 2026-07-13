Banda de los Mendocinos: indagan a Facundo Leal en la causa por coimas y fraude en ARSAT

El ex titular de ARSAT , Facundo Leal , brindará declaración en calidad de imputado en la causa a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, donde se investiga un supuesto entramado de corrupción vinculado con contrataciones públicas que habría generado un importante perjuicio económico para el Estado.

La acusación que pesa sobre el mendocino Facundo Leal es de administración fraudulenta , cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, durante la gestión de Leal se habrían direccionado contrataciones en favor de la firma Argentina Logistic Services (ALS), dedicada a tareas de logística y almacenamiento de materiales utilizados por ARSAT para el despliegue de su red de fibra óptica.

Además de Leal, también fue citado a declarar durante la jornada Gerardo Boschin, exsubgerente de compras de la compañía. El expediente se inició a partir de un hecho que, en principio, parecía aislado: el robo de equipamiento tecnológico ocurrido en enero de 2024 en un depósito ubicado en San Fernando. Sin embargo, la investigación permitió reconstruir una serie de contrataciones que despertaron sospechas sobre posibles sobreprecios, adjudicaciones irregulares y el pago de retornos a funcionarios públicos.

Gerardo Boschin, el otro mendocino que está involucrado en la causa de corrupción de Arsat.

La pesquisa tomó una nueva dimensión a fines de mayo, cuando allanamientos ordenados por la Justicia en propiedades vinculadas a Leal derivaron en el secuestro de más de dos millones de dólares en efectivo, diversos tipos de droga y equipos de inteligencia y vigilancia. Ese hallazgo dio origen a expedientes paralelos, mientras la causa principal continuó enfocada en las maniobras de corrupción dentro de la empresa estatal.

De acuerdo con la acusación, las maniobras investigadas habrían ocasionado un perjuicio millonario para el Estado. Entre las pruebas consideradas clave figura además el contenido del teléfono celular de Leal, cuyo acceso continúa siendo objeto de peritajes por parte de los investigadores.

Facundo Leal llega detenido a la indagatoria, luego que el juez federal porteño Daniel Rafecas rechazara el pedido de domiciliaria formulado por el exfuncionario, quien adujo tener un problema de adicción a las drogas.

La expectativa de la audiencia está puesta en la estrategia que adoptará Leal ante el juez y el fiscal. Según pudo conocer MDZ, Facundo Leal tendría intención de responder preguntas y brindar explicaciones sobre las contrataciones investigadas.

El caso de “la Banda de los Mendocinos” generó una fuerte repercusión política, pues Leal ocupó cargos de relevancia durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Su paso por ARSAT se extendió entre 2022 y 2024 y posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo del que fue desplazado meses antes de su detención.

El juez Mirabelli también ordenó citar a responsables de la empresa privada involucrada en las contrataciones bajo sospecha, mientras continúan las medidas destinadas a reconstruir el circuito del dinero y determinar si existió un esquema organizado para beneficiar a determinados proveedores mediante contratos presuntamente irregulares.