Javier Milei arma una cumbre oficialista para prohibir la emisión monetaria por ley y blindar el Presupuesto 2027

La Casa Rosada busca alinear a sus legisladores frente a las complejas negociaciones que se avecinan en el parlamento.

El gobierno nacional busca acelerar a fondo su agenda económica y legislativa en el Congreso. El presidente Javier Milei reunirá este lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de unificar criterios e impulsar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La cumbre oficialista contará con la participación estratégica de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro técnico-político apunta a agilizar una iniciativa clave para el programa libertario: dotar de total independencia al BCRA y penalizar por ley la emisión monetaria sin respaldo, considerándola un delito de lesa economía.

Además de la reforma monetaria, la Casa Rosada busca alinear a sus legisladores frente a las complejas negociaciones que se avecinan en el parlamento y comenzar a preparar el terreno político con la mirada puesta en consolidar el espacio para las elecciones de 2027.

El Presupuesto 2027: el próximo test de poder en el Congreso La ingeniería legislativa para el tramo final del año tendrá como eje central la discusión del Presupuesto 2027. Desde la gestión de Javier Milei pretenden llegar al recinto con una premisa clara y una señal política contundente para los mercados y la oposición: el superávit fiscal es una condición innegociable.

Diputados Sin embargo, en el Ejecutivo saben que el camino no será sencillo. Los antecedentes de las discusiones presupuestarias previas anticipan una negociación sumamente compleja con los bloques dialoguistas y la oposición dura, quienes buscarán presionar por partidas específicas para las provincias y las universidades. De esta manera, el Presupuesto se convertirá en un verdadero test de poder para el oficialismo, que deberá tejer alianzas finas para transformar sus lineamientos económicos en ley.