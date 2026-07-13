Javier Milei arma una cumbre oficialista para prohibir la emisión monetaria por ley y blindar el Presupuesto 2027
El presidente Javier Milei encabezará este lunes un encuentro clave con diputados y senadores oficialistas.
El gobierno nacional busca acelerar a fondo su agenda económica y legislativa en el Congreso. El presidente Javier Milei reunirá este lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de unificar criterios e impulsar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
La cumbre oficialista contará con la participación estratégica de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro técnico-político apunta a agilizar una iniciativa clave para el programa libertario: dotar de total independencia al BCRA y penalizar por ley la emisión monetaria sin respaldo, considerándola un delito de lesa economía.
Además de la reforma monetaria, la Casa Rosada busca alinear a sus legisladores frente a las complejas negociaciones que se avecinan en el parlamento y comenzar a preparar el terreno político con la mirada puesta en consolidar el espacio para las elecciones de 2027.
El Presupuesto 2027: el próximo test de poder en el Congreso
La ingeniería legislativa para el tramo final del año tendrá como eje central la discusión del Presupuesto 2027. Desde la gestión de Javier Milei pretenden llegar al recinto con una premisa clara y una señal política contundente para los mercados y la oposición: el superávit fiscal es una condición innegociable.
Sin embargo, en el Ejecutivo saben que el camino no será sencillo. Los antecedentes de las discusiones presupuestarias previas anticipan una negociación sumamente compleja con los bloques dialoguistas y la oposición dura, quienes buscarán presionar por partidas específicas para las provincias y las universidades. De esta manera, el Presupuesto se convertirá en un verdadero test de poder para el oficialismo, que deberá tejer alianzas finas para transformar sus lineamientos económicos en ley.
Armado electoral: Karina Milei define la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires
De forma paralela a la actividad legislativa, los movimientos políticos de cara al mediano plazo no se detienen. Tras la cumbre de este lunes en Balcarce 50, la agenda de la mesa chica del Gobierno continuará con un fuerte foco electoral en el principal bastión de centroderecha del país.
El próximo jueves, la jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, reunirá a los referentes porteños del espacio. El propósito del encuentro será discutir la estrategia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, coordinar los esfuerzos de afiliación y empezar a moldear las candidaturas para garantizar un crecimiento territorial que sostenga las reformas del Ejecutivo.