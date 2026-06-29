La banda de los mendocinos: trama de empresas, bienes y vinculaciones políticas de Facundo Leal

Facundo Leal sufre una indiferencia que hasta hace algunos meses era impensada. Hoy en varios de los ámbitos en los que frecuentaba dicen desconocerlo, aún a pesar del alto perfil, los vínculos sociales, político y empresarios que tenía. El hombre está detenido y acusado por la Justicia federal por delitos graves que habría cometido siendo funcionario público nacional, cuando ejerció cargos en la empresa ARSAT y también en el organismo que controla los aeropuertos.

Ostentaba riqueza y contactos pero hoy dicen no recordarlo; aún en sitios en los que más frecuentaba como las exposiciones de caballos criollos, uno de sus pasiones y negocios más frondosos, o en el Estado mendocino, a pesar de ser recaudador fiscal de ATM, varios municipios y hasta la empresa de aguas. Tampoco lo recuerdan en el peronismo, a pesar de que desde la cuna estuvo cerca de ese partido político.

Leal comenzó a ser investigado por un robo en la empresa ARSAT que conducía y el hilo comenzó con una denuncia de “corrupción clásica” en el Estado: licitaciones arregladas y contrataciones directas. Pero tras los allanamientos realizados el tema se expandió más de lo previsto y por eso tiene tres causas en tres tribunales distintos.

La calle Correa no tiene numeraciones claras, pero no hace falta. En esa zona de la localidad 3 de mayo, en Lavalle, es fácil ubicarse. Entre las fincas, varias de ellas abandonadas, y casas alejadas unas de otras, hay solo un cartel que indica alguna precisión: “Cabaña Las Leales”, dice. La tranquera está abierta, las instalaciones del pozo de agua que Irrigación le habilitó en 2012 están activas. Tractores, algún camión antiguo y, pegado, un enorme campo de alfalfa. A unos 100 metros campo adentro hay una enorme tropilla de caballos criollos que fueron soltados; la razón de ser del lugar. “Las Leales” es el nombre de fantasía que creó Facundo Leal para desarrollar el proyecto que más llamó la atención en el marco de su crecimiento patrimonial: la cría de caballos criollos de alto valor.

Los caballos son negociados y presentados bajo la empresa Legalsat, creada en 2008. No está a nombre de Leal, pero sí de allegados. Uno de los fundadores fue, por ejemplo, Luis Pablo Gudiño, su excuñado (quien falleció en un accidente). Más interesante es el otro fundador de la empresa y director. Se trata de Alex Geraige, quien fue Director Nacional de Infraestructura Aeroportuaria de la ANAC y coordinador de ese organismo. La ANAC era dirigida entonces por Rodolfo Gabrielli. Allí hay un punto de coincidencia relevante en la historia. Facundo Leal creció de la mano del exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli, quien lo llevó a los organismos que condujo, principalmente a ARSAT.

Legalsat fue creada, según su razón social, como empresa dedicada principalmente a las telecomunicaciones, servicios aeronáuticos e ingeniaría. Justo rubros en los que Leal haría carrera dentro del Estado de la mano de Gabrielli. Pero su actividad más conocida fue y es la cría de equinos de valores altos en dólares. Los caballos de leal están “bautizados” con bajo el nombre Azote, pero no son los únicos. LagalSat tiene domicilio real en Infanta de San Martín al 600, el mismo que el estudio jurídico de Facundo Leal. Así está registrado en su otra actividad con el Estado: el cobro de deudas de organismos públicos como la Administración Tributaria Mendoza. Esa tarea la comparte con Eliana Verónica Gudiño, su esposa. Aunque están separados de hecho, el vínculo legal y comercial se mantiene. Ambos son recaudadores de ATM, AYSAM, el Ministerio de Seguridad, Defensa del Consumidor, las municipalidades de Las Heras, Godoy Cruz, Capital y Maipú.

Examigos

“Lo vendió”, explicaba a MDZ uno de los empleados de la cabaña al referirse al antiguo dueño. No hizo falta preguntar para que el hombre mencione a Leal como el “fundador” y exdueño. La empresa creada para un fin y usada para la comercialización de caballos es conocida. Abundan las anécdotas de Leal en el ambiente, pues no solo es un negocio, sino una pasión para el propio exfuncionario. Por eso alguna vez hizo eventos sociales y solía mostrarse para, también, ostentar en ese plano.

El campo de alfalfa de "Las Leales". Detrás, los caballos criollos que son parte de la empresa creada por Leal. Walter Moreno/MDZ

Hoy, entrado en desgracia, muchos borran de su agenda a Facundo Leal. Pero los vínculos con distintos gobiernos fueron fluidos. Gabrielli no es el único contacto político de Leal. Incluso aseguran que su madre tuvo dentro del peronismo buena capilaridad en Buenos Aires, particularmente en La Plata. Pero el mendocino detenido hizo buenos vínculos con el kirchnerismo, con Alberto Fernández y con Javier Milei, de la mano del también mendocino Luis Pierrini, fugaz secretario de Transporte. Con él llegó al ORSNA, el estratégico espacio de control de los aeropuertos. Desde Aeroparque controlaba todo y ofrecía favores de manera servicial. Cuando la “banda de los mendocinos” comenzaba a echar raíces en la Secretaría de Transporte, tuvieron que irse. Pierrini, Leal, Boschín, Comperatore.

El edificio donde Leal tiene un departamento. En el allanamiento se halló un portafolio con más de un millón de dólares.

El robo original por el que se inició la investigación ocurrió en un depósito de ARSAT y, tras los hallazgos posteriores, era de mediana gravedad. Con ese hecho se analizaron contrataciones realizadas a la empresa Argentina Logistic Services (ALS), que es parte de la trama de contrataciones directas de esa empresa cuando estaba en manos de la “banda de los mendocinos”. La relevancia es enorme, pues ARSAT tiene a su cargo la mayor red de conectividad del país, que incluye más de 35 mil kilómetros de fibra óptica. En las planillas analizadas por MDZ figuran 7 contrataciones directas de ARSAT con Argentina Logistic Service, pero solo en el año 2022. Ese año se hicieron 4 contratos por $ 1.384.914 dólares y otros 3 firmados en pesos por un total de 31.800.000. En un año y medio (entre noviembre de 2021 y marzo de 2023) casi el 50% de las contrataciones de Arsat se hicieron sin licitación. Y cuando se toma en cuenta el monto, el porcentaje crece: más del 60% del dinero se gastó en contrataciones directas, aún con montos elevados. En total, por ejemplo, se gastaron 31.999.645 dólares en 225 contrataciones sin licitación; y $ 4.290.862.041 facturados en pesos por parte de empresas que también fueron contratadas de manera directa.

Leal y el expresidente Alberto Fernández. A pesar del cambio de Gobierno, él se mantuvo y hasta creció con Javier Milei. ARSAT

El juzgado Federal de San Isidro ordenó allanamientos en varios domicilios, entre ellos un departamento ubicado en Palermo y otro en la Ciudad de Mendoza; ambos de Leal. El tema explotó por lo que se encontró: una gran cantidad de drogas sintéticas y 2,4 millones de dólares en efectivo. En el lujoso departamento de la torre Thays de Mendoza, ubicada frente al Parque General San Martín, se encontró un maletín escondido en una falsa pared con 1,7 millones de dólares. Lo curioso es que ese operativo se demoró y hasta fue suspendido en primera instancia, hecho que podría haber advertido a la familia de Leal sobre la persecución judicial. Por eso, por ejemplo, hay registros fílmicos en la causa en los que se ve a familiares del acusado retirando valijas.

El patrimonio de Leal creció, pero excedería largamente lo declarado ante la Oficina Anticorrupción. Por eso también está acusado de enriquecimiento ilícito. Los 2,4 millones de dólares no estaban declarados. Pero no es lo único. Los caballos, que pueden costar 50 mil dólares cada uno, departamentos y otros bienes son atribuidos a él. Incluso se le atribuye un departamento en el lujoso edificio Harbour House en la zona de Bal Harbour, en Miami. Ese sitio era frecuentado por Leal y sus familiares. El problema para la imagen del exfuncionario que no era una persona de disimular, más bien todo lo contrario. Leal y sus allegados son conocidos en Mendoza por la ostentación de riqueza.

Leal y su familia frecuentaban Miami. Le atribuyen un departamento en un lujoso edificio de donde son visitantes frecuentes.

Leal tiene abiertas tres causas. La original es la relacionada con las contrataciones en ARSAT, que es investigada por el Juzgado Federal 2 de San Isidro. Las otras dos están Comodoro Py, en Buenos Aires. Una de ellas es por tenencia de droga con fines de comercialización, tras haber hallado en su domicilio un volumen importante de drogas sintéticas. Esa causa está a cargo de Daniel Rafecas como subrrogante, con el fiscal Guillermo Marijuan. En esta causa Leal está procesado con prisión preventiva. La investigación por enriquecimiento ilícito se tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Leal será indagado tras la feria judicial, concretamente el 13 de ese mes, junto con el resto de la “banda de los mendocinos”. Ese grupo tenía vinculaciones por los cargos y también fuera del Estado. Otro de los exfuncionarois complicados es Gerardo Boschín, exempleado de ARSAT y también del Ministerio de Transporte. Es decir, siguió el mismo recorrido de su amigo Leal y ahora es investigado por las contrataciones irregulares. Boschín, por ejemplo, tuvo un salto patrimonial notorio con su nuevo cargo en Trenes Argentinos. Y en su DDJJ figuran dos deudas contraídas con dos mujeres. Una de ellas es Verónica Gudiño, la expareja de Leal.