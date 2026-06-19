Pidieron juicio oral para la banda de extorsionadores que llevó a un soldado al suicidio en Olivos

La banda de extorsionadores acusados por la muerte de Rodrigo Gómez podría ser juzgada tras el pedido del fiscal Federico Iuspa.

El fiscal federal Federico Iuspa solicitó formalmente la elevación a juicio oral para una organización delictiva de siete integrantes, acusada de operar una red de "sextorsión" que derivó en la muerte del soldado Rodrigo Gómez. La banda, cuyos líderes operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena, utilizaba perfiles falsos y tácticas de presión psicológica para estafar a sus víctimas.

Así, la Fiscalía avanzó en el proceso judicial contra los sospechosos de causar el suicidio del joven a partir de extorsiones con las que recaudaron millones de pesos.

El trágico caso del gendarme Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que custodiaba la Quinta de Olivos, se quitó la vida el 16 de diciembre tras ser víctima de este esquema de acoso cibernético. Antes de morir, el joven llegó a transferir más de 1.400.000 pesos a los delincuentes. Una carta de despedida dejada por el soldado fue la pieza clave para que la Policía Federal Argentina rastreara los movimientos económicos y desarticulara la red.

La banda que extorsionó al soldado La semana pasada, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para la banda acusada de haber extorsionado al soldado. La organización era liderada por Tomás Francavilla (22), quien estaba detenido cárcel de Magdalena por robo a mano armada. A su vez, estaban involucrados Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Areco, también detenido en la misma unidad penitenciaria. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales.

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.