Nuevo revés para la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La causa que investiga la muerte del soldado Rodrigo Gómez (21) , quien se suicidó mientras ejercía funciones en la Quinta de Olivos , continúa avanzando. En las últimas horas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para la banda acusada de haber extorsionado al soldado.

La organización era liderada por Tomás Francavilla (22), quien estaba detenido en la Unidad 36 de Magdalena por robo a mano armada. A su vez, estaban involucrados Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Areco, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales.

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.

Por un lado, Francavilla y Duarte Areco, ambos señalados como “jefes”, enfrentarán cargos por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y coautoría de instigación al suicidio , Mientras que los cinco restantes, por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.

Además, la jueza Arroyo Salgado dispuso embargos de hasta $500.000.000 para cada jefe y $400.000.000 para cada miembro de la banda que extorsionó al soldado.

Así fueron las extorsiones que sufrió el soldado

Uno de los audios que recibió el soldado provenía de una mujer que se hacía pasar por la madre de una menor de edad. Donde se lo acusaba de haber enviado contenido inapropiado y advertía que estaba por denunciarlo. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!”, se escucha en el mensaje, que habría sido el disparador de la estafa.

El video que utilizaba la banda para estafar

soldado Quinta de Olivos extorsión

Luego, el soldado empezó a recibir llamados de un presunto policía de la Ciudad, bajo la identidad de Matías Nahuel Contti, que según el relato de la extorsionadora, había tomado la denuncia y solicitaba pedidos de transferencias de dinero para “frenar la causa”.

Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que funcionaban como intermediarias. Luego, los fondos se fragmentaban mediante distintas operaciones. En la investigación se constató, entre otros movimientos, un giro de 600.000 pesos a la cuenta de la pareja de uno de los implicados.

Las exigencias económicas se incrementaron con el paso del tiempo. En la carta, Gómez dejó anotaciones con cálculos, referencias a deudas y registros de pagos efectuados. Ese material permitió reconstruir la secuencia de presiones.