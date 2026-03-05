¿Nueva célula o imitadores? qué hay detrás de los cargamentos narco con el sello del Delfín en todo el país

La Banda del Delfín , dirigida por Reynaldo Castedo , más conocido como "El Patrón del Norte", fue una de las bandas narco más pesadas de la historia argentina. A pesar de que su líder fue apresado en 2016 y su sede en el Gran Buenos Aires fue desmantelada en 2024, aún se siguen encontrando paquetes de estupefacientes con su sello.

La organización narcocriminal utilizaba el emblema del delfín como garantía de calidad para su cocaína . Sin embargo, en julio de 2024, tras una compleja investigación liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, fue finalmente desarticulada.

Lo que comenzó en 2020 con una denuncia anónima sobre venta de drogas en las zonas de San Isidro y Tigre , derivó en una serie de operativos masivos que revelaron una estructura narco con presencia en todo el país.

Las detenciones comenzaron en febrero de 2024, donde se capturó a una mujer policía en la ciudad salteña de Orán luego de que un auto explotara con más de 20 kilos de cocaína en su interior. Luego se supo que los paquetes tenían el emblema del Delfín.

Al mes siguiente, en esta misma provincia, efectivos de Gendarmería incautaron 314 kilos de cocaína dentro de la cabina de un camión de bomberos de la localidad de Aguas Blancas. Este móvil se encontraba justamente viajando a Orán.

Días después, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el hallazgo de 816 kilos de la misma sustancia que eran transportados en colectivos de larga distancia. Los paquetes iban ocultos dentro de calabazas en la provincia de Córdoba. Nuevamente, los ladrillos de cocaína tenían la marca.

El operativo clave en el Gran Buenos Aires

Concretamente, la banda operaba un sofisticado centro de producción en Maquinista Savio, localidad dividida entre los partidos de Escobar y Pilar. Allí, el clorhidrato de cocaína era "estirado" con precursores como lidocaína, fenacetina y cafeína mediante maquinaria industrial.

image

Luego del avance de las investigaciones, las detenciones y la gran cantidad de droga incautada, la jueza Arroyo Salgado, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizar 24 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En estos se detuvo a 14 personas y se desmantela el laboratorio del norte bonaerense donde se encontró la placa de hierro con el diseño del delfín.

Nuevos hallazgos: ¿imitadores o resurgimiento?

Tras las detenciones y el desmantelamiento de su sede criminal en el Gran Buenos Aires, el logo del delfín volvió a aparecer en el interior del país.

En octubre de 2025, dos sujetos fueron detenidos en la Ruta Nacional 40, dentro de la provincia de San Juan, a bordo de un auto alquilado. Llevaban un ladrillo de cocaína, con un peso total de 1 kilo 44 gramos, con el particular sello identificatorio. Su destino era Mendoza.

Varios meses después, concretamente en febrero de este año, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) dieron con 14 kilos de cocaína con este logo en la provincia de Santiago del Estero. El cargamento de narcóticos era transportado oculto en un colectivo de larga distancia, metodología que usó anteriormente la Banda del Delfín.

image

Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación de esta banda narco aseguraron a MDZ que estos nuevos movimientos no están relacionados con la Banda del Delfín, sino que son otros grupos delictivos que usan su marca para su beneficio.

Con esta marca, los delincuentes logran dos cosas: primero, despistar a las investigaciones en su contra. Se relató a este medio que se buscó establecer una conexión real entre la banda desmantelada y estos hallazgos, pero no fue posible.

En segundo lugar, este emblema se estableció como un estandarte de calidad en el mundo de los narcóticos. Por este motivo, delincuentes la usan para engañar a sus compradores.

FotoJet (62)

Así, nuevos cargamentos de cocaína con el logo de la Banda del Delfín siguieron apareciendo a pesar de que la organización criminal está fuera del negocio, según afirmaron las autoridades.