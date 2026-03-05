Doble choque en ruta 9: murió una persona y otra quedó grave tras dos choques a pocos kilómetros

Aproximadamente a las 2 am se produjo el primer choque en el km 149 de ruta 9 en el carril Rosario - Buenos Aires. El tránsito se encuentra colapsado.

Dos trágicos choques ocurrieron en la madrugada de este jueves en la ruta 9, entre la localidad de Río Tala y Baradero, a solamente un km de distancia. Debido a los accidentes, hay un muerto y un herido y el tránsito se encuentra totalmente cortado.

Mirá cómo está el tránsito en la ruta actualmente Doble Choque Ruta 9 @RodrigoMiro76 / X Todo comenzó aproximadamente a las 2 am, cuando se produjo el primer choque en el km 149 de la ruta en el carril Rosario - Buenos Aires. Allí, un camión y un micro que trasportaba pasajeros colisionaron. Una vez que arribaron los servicios de emergencia, se constató que el conductor del camión había fallecido.

Los bomberos que atendieron el suceso contaron, por otro lado, que debido al impacto se tardó casi dos horas en sacar a la víctima del vehículo. Por su parte, el micro quedó a 600 m más adelante y hasta el momento no se registró ningún pasajero herido.

Ruta 9: se produjo otro choque a un km de distancia No obstante, unos pocos minutos después, en el km 150, tuvo lugar otro choque debido a los vehículos que comenzaron a acumularse detrás del primer accidente. Este fue entre dos camiones y, afortunadamente, no hubo ninguna víctima fatal.

Uno de los conductores resultó herido y fue atendido en el lugar, según indicaron fuentes oficiales. No trascendió donde fue derivado.