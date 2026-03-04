Docente, CEO y consultor: quién era el profesor de la UBA hallado muerto en Caballito

El perfil del sujeto hallado sin vida en su departamento de Caballito salió a la luz horas despues de que encontraran su cadaver.

Detrás del macabro hallazgo en Caballito, comenzó a emerger el perfil de la víctima, David Walter Aguirrena (55) era una figura sumamente respetada en el ámbito académico y empresarial porteño. El sujeto vivía solo en un primer piso, departamento que además de su domicilio era un espacio que también utilizaba como base de operaciones para su intensa actividad profesional.

¿Quién era el fallecido? En la Universidad de Buenos Aires (UBA), Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas.

Sin embargo, su compromiso educativo iba más allá de las aulas, ya que también dictaba esa misma materia en el programa UBA XXII, llevando la educación universitaria a las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

Su currículum también destacaba un fuerte presente en el sector privado, donde desde 2024 se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso. A lo largo de su carrera, Aguirre acumuló más de una década como profesor en la UCES y trabajó como consultor para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el programa Conectar Igualdad.

El macabro hallazgo en Caballito El barrio porteño de Caballito se vio sacudido este miércoles por un hallazgo estremecedor en un departamento de la calle Hidalgo, cuando un empleado se topó con la escena: su empleador, un profesor de 55 años, muerto en una de las habitaciones.