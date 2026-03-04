Horror en Caballito: encontraron a un profesor muerto, maniatado y con un trapo en la boca

En el barrio de Caballito, un empleado encontró a su empleador muerto, maniatado y golpeado en su departamento, por lo que llamó al 911.

El barrio porteño de Caballito se vio sacudido este miércoles por un hallazgo estremecedor en un departamento de la calle Hidalgo, cuando un empleado se topó con la escena: su empleador, un profesor de 55 años, muerto en una de las habitaciones.

Lo encontró sobre las 14.15. De acuerdo con su relato, el cuerpo estaba inmovilizado con precintos y presentaba un trozo de tela obstruyendo su boca, lo que sugiere una mecánica de muerte por asfixia o un intento de silenciarlo durante un ataque.

¿Quién era el profesor? La víctima fue identificada como David Walter Aguirre, quien residía y trabajaba en el domicilio donde encontraron su cadáver. El lugar no solo funcionaba como su vivienda particular, sino que también era utilizado como oficina administrativa.

Tras dar aviso a las autoridades, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal médico del SAME arribaron al edificio, donde se constató el fallecimiento del docente en el acto, mientras que los peritos de la Unidad Criminalística Móvil