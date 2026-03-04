Lo atraparon in fraganti robando en un conocido supermercado del microcentro mendocino

El ladrón fue detenido luego de ser descubierto por trabajadores del supermercado. Policías lo aprehendieron en el lugar y recuperaron lo sustraído.

Un malviviente de 38 años fue detenido la tarde de este martes por el robo de un conocido supermercado en el microcentro de la Ciudad de Mendoza. El sospechos fue sorprendido tras sustraer mercadería y ser descubierto por empleados del comercio. Creen que ya había cometido ilícitos similares en la zona.

El hecho se registró cuando policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaban tareas de prevención en la intersección de avenida Las Heras y calle Patricias Mendocinas y fueron alertados sobre un individuo que había robado productos del supermercado Carrefour Express, ubicado justo en ese sector.

Los efectivos se dirigieron rápidamente hasta el lugar y concretaron a la aprehensión del sospechoso. Al realizarle un palpado de seguridad, constataron que ocultaba entre sus prendas parte de la mercadería sustraída.

Sospechas por otros robos en la zona Tras el procedimiento, los uniformados entrevistaron al propietario de otro comercio ubicado sobre avenida Las Heras, quien manifestó reconocer al detenido como el presunto autor de un robo ocurrido días atrás en su local.

Ese testimonio abrió la posibilidad de que el sospechoso esté vinculado a otros hechos delictivos cometidos contra negocios del microcentro mendocino.