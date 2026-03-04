El bebé estaba aún con el cordón umbilical y fue internado. La mamá, una mujer de 32 años, fue identificada y aprehendida, imputada por abandono de persona.

Hallan a un bebé recién nacido en una bolsa en Merlo y detienen a su madre. Foto: NA

Un bebé recién nacido fue encontrado este miércoles dentro de una bolsa abandonada en la vía pública en la localidad bonaerense de Merlo y su madre fue identificada y posteriormente detenida tras una investigación policial, acusada de abandono de persona.

El hallazgo ocurrió cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona de Juan XXIII al 4600 y Russell, en jurisdicción de la Subcomisaría Matera. Una joven de 21 años que se dirigía a una parada de colectivo advirtió que había una bolsa de friselina sobre la vereda y dio aviso a la Policía.

El bebé se encuentra estable Dentro se encontraba el bebé, de sexo masculino, aún con el cordón umbilical y con signos vitales. De inmediato fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y se encuentra en estado de salud estable.

La zona fue preservada para la realización de pericias, mientras que el Grupo Táctico Operativo llevó adelante un relevamiento de cámaras de seguridad y tomó testimonios a vecinos para reconstruir lo sucedido.

A partir de esas tareas, los investigadores lograron identificar y aprehender a la madre del recién nacido, una mujer de 32 años que habría dado a luz en su domicilio y luego abandonado al niño en la vía pública.