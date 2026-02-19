Indignante: una mujer fue grabada dándole cerveza a un bebé en el tren San Martín

Un video grabado por pasajeros en el tren San Martín muestra a una mujer ofreciéndole cerveza a un bebé. Las imágenes se viralizaron y generaron preocupación.

El video del escándalo fue registrado en una formación del tren San Martín, lo que provocó indignación en redes sociales. El registro, tomado por pasajeros, se ve a una mujer que le da cerveza a un bebé que lleva en su regazo. Además del riesgo sanitario, lo que desató una fuerte reacción por el riesgo sanitario que implica el consumo de alcohol en menores.

El indignante video de una madre dándole cerveza a un bebé Mujer Le Da De Tomar Cerveza A Un Bebé X/@RealTimeRating El episodio habría ocurrido durante un viaje habitual del servicio del tren San Martín, una de las principales líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires que conecta Retiro con Open Door en su servicio urbano. Las imágenes, captadas con el teléfono celular de otro pasajero, comenzaron a circular en distintas redes sociales y rápidamente se viralizaron.

En la secuencia se puede ver a la mujer sentada dentro del vagón mientras sostiene una lata de cerveza y la aproxima a la boca del menor, que aparenta ser un bebé de pocos meses o años de vida. La situación generó sorpresa entre quienes viajaban en la formación y motivó que algunos registraran el momento en video.

Reacciones y preocupación en redes Tras su difusión, el contenido provocó una ola de comentarios críticos y expresiones de repudio en redes sociales. Usuarios manifestaron su preocupación por la exposición del niño a una sustancia que puede resultar peligrosa para su salud, especialmente en etapas tempranas del desarrollo.