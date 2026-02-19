Marcha contra la reforma laboral: así funcionará el protocolo antipiquetes en la Plaza del Congreso

Miles de efectivos del protocolo antipiquetes ya se encuentran apostados en la zona del Congreso de la Nación donde se votará la reforma laboral.

La Plaza del Congreso ya reúne a miles de personas entre militantes de izquierda y algunas columnas sindicales, mientras el Gobierno de la Nación ya trabaja en forma conjunta al de la Ciudad de Buenos Aires para reprimir incidentes durante la manifestación contra la reforma laboral.

Según se informó, el operativo bajo el protocolo antipiquetes contará con participación de fuerzas federales de seguridad y de la Ciudad de Buenos Aires. En la Plaza del Congreso ya se instaló desde temprano el vallado en torno al Palacio Legislativo, ya que se espera una gran afluencia de manifestantes dado el paro general al que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT).

Reforma laboral: las cifras del protocolo antipiquetes En lo que refiere al operativo, el mismo contará con 1.200 efectivos aportados por las fuerzas de seguridad federales, compuestos por agentes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Nacional. Por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habrá 800 efectivos apostados en el tercer anillo de seguridad.

Además de que cada fuerza aportará unidades de infantería para la ocasional represión que sea ordenada, las fuerzas de seguridad realizan controles vehiculares por el traslado de manifestantes en autos, camionetas y colectivos, se valló el Palacio del Congreso, pero también la Casa Rosada por si la manifestación se traslada a la Plaza de Mayo y se destaca la presencia de camiones hidrantes para forzar la desconcentración en caso de incidentes.