Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, LLA logró el quórum y se calienta el debate

Live Blog Post

El oficialismo aprobó el plan de labor y crece la tensión en Diputados

En una acelerada votación a mano alzada, La Libertad Avanza impuso una mayoría junto con sus aliados para aprobar un plan de sesión, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, no hubo acuerdo entre los jefes de bloque.

El plan aprobado indica que los miembros informantes tendrán 20 minutos por cada uno de los cinco despachos; 40 oradores de cinco minutos cada uno y que la votación sea por títulos, que en total suman 26. La intención del oficialismo es terminar la sesión a las 22.

Una vez que se aprobó esto, un grupo de diputados de Unión por la Patria corrió hasta el estrado presidencial de Martín Menem para cuestionarlo. Denuncian que el presidente de la Cámara baja "está limitando en el uso de la palabra a los distintos diputados". Así, se calienta la sesión en el inicio de una larga jornada.