Este jueves, la Cámara de Diputados será el foco de una jornada caliente por el debate de la reforma laboral.
Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, LLA logró el quórum y se calienta el debate

En una jornada marcada por la tensión sindical y un paro general de la CGT, la Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de reforma laboral.

Antonio Riccobene

La Cámara de Diputados convocó a sesionar hoy a partir de las 14, con el objetivo de tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta con media sanción del Senado. Bajo la conducción de Martín Menem, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará consolidar una mayoría tras haber formalizado modificaciones de último momento al texto original.

Al haberse modificado el texto que vino del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su sanción definitiva, trámite previsto para el próximo 27 de febrero.

El oficialismo aprobó el plan de labor y crece la tensión en Diputados

En una acelerada votación a mano alzada, La Libertad Avanza impuso una mayoría junto con sus aliados para aprobar un plan de sesión, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, no hubo acuerdo entre los jefes de bloque.

El plan aprobado indica que los miembros informantes tendrán 20 minutos por cada uno de los cinco despachos; 40 oradores de cinco minutos cada uno y que la votación sea por títulos, que en total suman 26. La intención del oficialismo es terminar la sesión a las 22.

Una vez que se aprobó esto, un grupo de diputados de Unión por la Patria corrió hasta el estrado presidencial de Martín Menem para cuestionarlo. Denuncian que el presidente de la Cámara baja "está limitando en el uso de la palabra a los distintos diputados". Así, se calienta la sesión en el inicio de una larga jornada.

Comenzó la sesión en Diputados

Con el apoyo de los gobernadores peronistas de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán, el Gobierno consiguió el quórum y empezó la sesión en Diputados. El oficialismo también recibió el apoyo del gobernador de San Juan y de Santa Cruz.

El último en llegar fue el santacruceño José Garrido (Santa Cruz) y así el oficialismo llegó a los 129 presentes para arrancar la sesión. Finalmente Provincias Unidas no dio quórum en su mayoría. El único que se sentó fue Sergio Capozzi (Río Negro) que había presentado proyectos de reforma similar parecidos al oficialismo y que ayer firmó el despacho de La Libertad Avanza.

Diego Santili confirmó su asistencia en el Congreso: "La reforma laboral es una ley fundamental"

En la previa al debate, el ministro del Interior aseguró que la reforma laboral es una “ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente” Javier Milei. En este contexto, confirmó que presenciará el debate en la Cámara de Diputados.

Por su parte, en declaraciones citadas por N/A, Santilli adelantó que continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, “para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral”.

Todo lo que tenés que saber sobre el proyecto de reforma laboral

  • ¿Qué servicios deben funcionar obligatoriamente durante un paro? El texto establece categorías de servicios esenciales, donde debe garantizarse un 75% de la prestación, y actividades trascendentales, que deben cubrir el 50% de sus tareas habituales durante medidas de fuerza.
  • ¿Cómo se pagarán las sentencias judiciales laborales? La reforma habilita el pago de sentencias en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta doce meses para las pequeñas y medianas empresas.
  • ¿Habrá beneficios para quienes regularicen trabajadores? Sí, se contempla el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que incluye una reducción de contribuciones patronales al 8% por un año para cada nueva incorporación que incremente la nómina real.
  • ¿Qué pasará con el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales? Aunque fue eliminado en el Senado por objeciones bancarias, bloques como el PRO y sectores del MID insisten en reincorporar la opción de acreditar salarios en Proveedores de Servicios de Pago (PSP), una disputa que podría definirse en el recinto durante el debate.
  • ¿Cómo se controlarán las licencias médicas? Aunque se retiró la reducción salarial, el proyecto refuerza el control patronal exigiendo certificados médicos más detallados y habilitando al empleador a solicitar revisiones mediante juntas médicas.

Los ejes centrales del proyecto de reforma laboral

La propuesta legislativa introduce cambios estructurales en el sistema de empleo, enfocándose en la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad para las empresas:

  • Nuevo esquema indemnizatorio: Se redefine la base del cálculo para despidos sin causa, tomando únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente el aguinaldo y premios extraordinarios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo inembargable, supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que se financiará con aportes patronales (1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes) para respaldar el pago de indemnizaciones.
  • Actualización de créditos: Los créditos laborales se ajustarán por IPC más un 3% anual.
  • Flexibilidad en la jornada: Se habilita la creación de un "banco de horas" voluntario, donde empleadores y empleados pueden acordar la compensación de horas extra con francos, siempre respetando los descansos legales.

