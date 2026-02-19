Reforma laboral: uno por uno, quiénes fueron los diputados que dieron quórum para abrir la sesión

El oficialismo logró el quórum de 129 diputados sentados en sus bancadas pocos minutos después de las 14, la hora convocada para el inicio de la sesión por la reforma laboral . La Libertad Avanza consiguió el apoyo clave de los gobernadores aliados para dar inicio a un debate en el que el Gobierno llega como favorito, aunque nada está cerrado.

A los 95 miembros de La Libertad Avanza , el bloque que preside Gabriel Bornoroni sumó el apoyo de 21 de los diputados que integran el interbloque Fuerza del Cambio, que aglutina a los 12 del PRO, los seis del bloque UCR y los dos del MID.

El faltazo en este interbloque lo dio Karina Banfi, la radical eyectada del radicalismo que armó su bancada Adelante Buenos Aires, que finalmente no dio quórum. En las últimas horas dejó trascender su malestar con el Fondo de Asignación Laboral (FAL) que crea esta ley en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.

Este interbloque también lo integra José Luis Garrido (Santa Cruz), que responde al gobernador santacruceño Claudio Vidal, un dirigente del gremio de los petroleros. Garrido fue uno de los últimos diputados en sentarse y así aportó un número más para el quórum.

El apoyo a esta ley también llegó con el respaldo clave de los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Estos aportaron tres y cuatro diputados, respectivamente, que estuvieron sentados desde el inicio de la sesión.

Los otros gobernadores que acompañaron a La Libertad Avanza para llegar al quórum fueron Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Ambos mandatarios peronistas enviaron a sus diputados, que fueron electos en las listas de Fuerza Patria en septiembre del año pasado. Cada uno tiene tres legisladores en sus respectivos bloques: Elijo Catamarca e Independencia.

El otro aporte llegó del gobernador Marcelo Orrego (San Juan), que tiene dos diputados en el bloque Producción y Trabajo. Ambos se sentaron al inicio de la sesión, algo que era previsible, ya que Nancy Picón Martínez firmó el dictamen del oficialismo.

Un solo diputado de Provincias Unidas dio quórum

Finalmente, el interbloque Provincias Unidas, en casi su totalidad, no dio quórum. El único que se sentó fue Sergio Capozzi (Río Negro), que había presentado un proyecto de reforma laboral con algunos puntos en común con el que presentó el Gobierno de Javier Milei. Así fue que ayer firmó el despacho del oficialismo y hoy se sentó para dar inicio a la sesión.

Con estos apoyos, el oficialismo llegó al número de 129 para iniciar una de las sesiones más importantes para el Gobierno de Javier Milei.