Comenzaron los disturbios fuera del Congreso mientras en el recinto se debate la reforma laboral

Live Blog Post

Médicos atienden a dos manifestantes

Personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y otros grupos profesionales de la salud paralelos atendieron a dos mujeres minutos después de los disturbios en las puertas del Congreso.

Las dos víctimas quedaron tendidas en el suelo mientras eran asistidas. Una de ellas necesitó ser trasladada en camilla hasta una ambulancia.