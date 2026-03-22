Feriados del 23 y 24 de marzo: cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos en el AMBA

Con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el AMBA tendrá un cronograma especial de servicios este lunes 23 y martes 24 de marzo.

Durante las jornadas de lunes y martes, el sistema de transporte operará con frecuencias reducidas, similares a las de un día domingo o feriado. Las autoridades recomiendan salir con anticipación debido a que se dilatará el tiempo de espera entre cada formación de trenes.

En cuanto al subte, el cronograma será diferenciado: el lunes 23 el servicio comenzará a las 06:00, mientras que el martes 24 de marzo iniciará a las 08:00. En ambos casos, el cierre de las líneas está previsto entre las 22:00 y las 22:30 horas. Por su parte, el sistema de Ecobici funcionará el lunes como día hábil y el martes bajo la modalidad de pases recreativos e intensivos.

Salud y emergencias: Guardias activas en hospitales El sistema hospitalario del AMBA mantendrá operativas las guardias y áreas críticas las 24 horas para atender urgencias. Sin embargo, no habrá atención en consultas externas, vacunatorios ni en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs).

Los servicios de emergencia, como la Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y las líneas 911 y 103, mantendrán sus guardias activas durante todo el fin de semana largo para garantizar la seguridad y asistencia inmediata.

Estacionamiento y trámites vehiculares en la Ciudad En materia de tránsito, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante ambos feriados. Se permitirá estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente está restringido (de 07:00 a 21:00), aunque se mantiene la prohibición en pasajes, carriles de Metrobús, ciclovías y calles de convivencia.