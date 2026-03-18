Feriados 2026: confirman un fin de semana de 5 días, así queda el calendario

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de feriados y días no laborables que impactará de lleno en marzo de 2026. La combinación generará un fin de semana extra largo en todo el país y, en un distrito bonaerense, se extenderá aún más: habrá cinco días consecutivos de descanso.

El beneficio completo será para quienes vivan en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Allí, el calendario suma un feriado local que se acopla a las fechas nacionales y potencia el descanso.

El municipio de Las Flores tendrá un fin de semana de 5 días por un asueto local que se suma a los feriados nacionales.

Con esta combinación, los habitantes de esa localidad tendrán un descanso que se extiende desde el sábado hasta el miércoles inclusive.

El 25 de marzo, eje del feriado local, estará marcado por los festejos del 170° aniversario fundacional del distrito. El municipio organizó una agenda abierta a toda la comunidad.

Durante la mañana, varias escuelas primarias abrirán sus puertas para que vecinos y exalumnos puedan recorrerlas, en una propuesta que busca recuperar la memoria colectiva y los recuerdos escolares.

También habrá una recepción especial en los accesos a la ciudad para quienes regresen a Las Flores por la fecha. Allí se registrará a los visitantes y se entregarán reconocimientos simbólicos a quienes vuelvan especialmente para el aniversario.

Por la tarde, la celebración se trasladará al escenario principal sobre la avenida San Martín, frente a la plaza Bartolomé Mitre. Habrá shows artísticos y musicales que funcionarán como cierre de la jornada.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El esquema oficial incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Estas son las fechas confirmadas:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Este calendario no solo ordena el año laboral, sino que también abre múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.