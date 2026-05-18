Feriados 2026: todos los fines de semana largos que quedan en Argentina

El calendario de feriados 2026 todavía ofrece varias oportunidades para descansar y organizar escapadas dentro de Argentina. Muchas personas ya comenzaron a mirar cuál será el próximo fin de semana largo antes de mitad de año y la próxima fecha destacada es el lunes 25 de mayo, cuando se conmemore el Día de la Revolución de Mayo.

Como cae lunes, se formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive. Se trata de uno de los feriados nacionales inamovibles del calendario argentino.

Este descanso extendido aparece como una buena oportunidad para hacer viajes cortos, visitar familiares o simplemente cortar con la rutina diaria. Además, al ubicarse cerca del inicio del invierno, muchas personas aprovechan para planear pequeñas escapadas turísticas dentro del país.

Luego de mayo, el siguiente fin de semana largo será en junio. El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se trasladará al lunes 15 de junio, generando otro descanso de tres días entre el sábado 13 y el lunes 15.

Más adelante, julio también tendrá un descanso especial. El Día de la Independencia caerá jueves 9 de julio y se sumará un feriado puente el viernes 10, por lo que se formará un fin de semana XXL de cuatro días hasta el domingo 12.

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El segundo semestre también contará con otras fechas importantes. En agosto habrá un fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, mientras que octubre tendrá otro descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Noviembre, por su parte, incluirá un feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre será uno de los meses con más posibilidades de descanso. El feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María permitirá un fin de semana largo extendido entre el sábado 5 y el martes 8. Además, Navidad caerá viernes, sumando otro descanso de tres días para cerrar el año.

Según el calendario oficial, todavía quedan varios feriados nacionales durante 2026, entre inamovibles y trasladables. Muchas de estas fechas fueron organizadas para favorecer el turismo interno y permitir que más personas puedan disfrutar de pausas largas a lo largo del año.