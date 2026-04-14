Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Después de los primeros meses del año, que incluyen feriados con fines de semana largos más extensos, aparece una nueva oportunidad de descanso en mayo. En ese mes se da el siguiente fin de semana largo de tres días, ideal para hacer una pausa en la rutina.

Este descanso está vinculado con el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo y en 2026 cae viernes. Al ubicarse al inicio del fin de semana, permite un feriado de tres días consecutivos, desde el viernes hasta el domingo.

Por eso, mayo aparece como la próxima fecha clave para quienes buscan un descanso breve. El feriado del 1° ofrece una oportunidad concreta para planificar una escapada o simplemente cortar con la rutina por unos días.

El calendario de feriados nacionales que quedan en 2026 incluye varias fechas clave distribuidas a lo largo del año. Entre los feriados inamovibles aparecen el 1 de mayo por el Día del Trabajador y el 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, dos jornadas tradicionales en la Argentina.

También forman parte de este grupo el 20 de junio, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y el 9 de julio, Día de la Independencia. Hacia fin de año, se suman el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre por Navidad.

Por otro lado, el calendario incluye feriados trasladables que pueden moverse para generar fines de semana largos. Entre ellos están el 17 de junio en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, el 17 de agosto por el General José de San Martín y el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. También se suma el 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

Además, hay dos días no laborables: el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas suelen utilizarse para fomentar el turismo interno y extender los períodos de descanso a lo largo del año.