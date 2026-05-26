Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

En esta nota te contamos cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo, para que puedas planificar una escapada.

Tras este fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, muchos se preguntan cuándo es el próximo en Argentina. El siguiente será en junio: el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes que se trasladará al lunes 15 de junio, generando otro descanso de tres días entre el sábado 13 y el lunes 15.

Será una buena oportunidad para hacer viajes cortos, visitar familiares o simplemente cortar con la rutina diaria. Son muchos quienes están atentos a estos respiros en la rutina para para planear pequeñas escapadas turísticas dentro del país.

feriado mayo Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina. MDZ

Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable El feriado es un día que está oficialmente declarado por ley como de descanso obligatorio. Esto significa que, en general, todos los trabajadores tienen derecho a no trabajar y las empresas deben cumplir con lo que marca la normativa laboral. Los feriados suelen estar ligados a celebraciones nacionales, religiosas o conmemoraciones importantes. Si se trabaja, corresponde el pago doble según la ley.

Un día no laborable es una fecha en la que el gobierno invita a descansar, pero no siempre es obligatorio. En estos días, algunas personas trabajan normalmente, dependiendo del sector o la actividad. La diferencia principal con un feriado es que el día no laborable puede no implicar pagos extras ni sanciones para quienes trabajen.