No falta nada: cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo
Luego del 25 de Mayo, el próximo feriado será a mediados de junio y cae lunes, por lo que habrá fin de semana largo.
Luego del feriado del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para organizar escapadas, descansos o reuniones familiares. El 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo en junio por un nuevo feriado nacional y quedan varios hasta fin de año.
El próximo feriado nacional será el lunes 15 de junio, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Al caer lunes, dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días.
Apenas unos días después, el sábado 20 de junio se recordará el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, aunque al coincidir con el fin de semana no generará descanso extra para la mayoría de los trabajadores.
Feriado del 9 de julio y qué otros fines de semana largo quedan en 2026
Uno de los períodos más esperados del año llegará en julio. El jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia y el Gobierno confirmó además un día no laborable turístico para el viernes 10, formando así un descanso XL de cuatro días consecutivos.
Todos los fines de semana largos confirmados para 2026
- 13 al 15 de junio: Güemes (3 días)
- 9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable turístico (4 días)
- 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días)
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días)
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días)
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable turístico (4 días)
- 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días)
El calendario oficial también distingue entre feriados nacionales y días no laborables. Mientras que los feriados implican descanso obligatorio y pago doble para quienes trabajen, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador y no requieren remuneración extra.
Con varios fines de semana extendidos previstos para el segundo semestre, el turismo interno se prepara para una temporada de fuerte movimiento en distintos destinos del país.