No falta nada: cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo

Luego del feriado del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para organizar escapadas, descansos o reuniones familiares. El 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo en junio por un nuevo feriado nacional y quedan varios hasta fin de año.

El próximo feriado nacional será el lunes 15 de junio, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Al caer lunes, dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días.

Apenas unos días después, el sábado 20 de junio se recordará el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, aunque al coincidir con el fin de semana no generará descanso extra para la mayoría de los trabajadores.

Uno de los períodos más esperados del año llegará en julio. El jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia y el Gobierno confirmó además un día no laborable turístico para el viernes 10, formando así un descanso XL de cuatro días consecutivos.

Todos los fines de semana largos confirmados para 2026

13 al 15 de junio: Güemes (3 días)

9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable turístico (4 días)

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días)

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días)

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días)

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable turístico (4 días)

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días)

El calendario oficial también distingue entre feriados nacionales y días no laborables. Mientras que los feriados implican descanso obligatorio y pago doble para quienes trabajen, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador y no requieren remuneración extra.

Con varios fines de semana extendidos previstos para el segundo semestre, el turismo interno se prepara para una temporada de fuerte movimiento en distintos destinos del país.