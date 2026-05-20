Después del 25 de Mayo, estas ciudades tendrán otro feriado

Después del feriado nacional por el 25 de Mayo , varias localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán días no laborables durante la última semana del mes. Los asuetos alcanzarán principalmente a empleados municipales por celebraciones locales.

Varias localidades bonaerenses cuentan con un feriado clave después del 25 de mayo.

Los días no laborables fueron establecidos por distintos municipios bonaerenses para conmemorar aniversarios históricos vinculados al origen de cada localidad.

En la mayoría de los casos, los asuetos responden a aniversarios fundacionales o celebraciones históricas relacionadas con el desarrollo ferroviario y la llegada de inmigrantes.

Villa Iris, por ejemplo, surgió a comienzos del siglo XX tras el avance del tren y la instalación de familias europeas en la región.

En tanto, Comandante Nicanor Otamendi recuerda cada año la creación oficial del pueblo en 1911, mientras que Villalonga celebrará 97 años desde la primera venta de lotes impulsada por la estación ferroviaria local.

Durante esas jornadas suelen realizarse actos oficiales, homenajes y actividades organizadas por los municipios.

A quiénes alcanzan los días no laborables

Los asuetos locales impactan principalmente sobre:

oficinas municipales

dependencias provinciales

organismos públicos

sucursales del Banco Provincia

En algunos casos también pueden registrarse cambios en la atención administrativa y bancaria dentro de cada distrito.

Calendario de feriados nacionales 2026

Tras el 25 de mayo, los feriados nacionales que quedan en este 2026 son: