Después del 25 de Mayo, estas ciudades tendrán otro feriado
Varias localidades bonaerenses tendrán asuetos y días no laborables tras el 25 de Mayo. A quiénes alcanza y qué ciudades serán afectadas.
Después del feriado nacional por el 25 de Mayo, varias localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán días no laborables durante la última semana del mes. Los asuetos alcanzarán principalmente a empleados municipales por celebraciones locales.
Qué localidades tendrán feriados o asuetos en mayo de 2026
Los días no laborables fueron establecidos por distintos municipios bonaerenses para conmemorar aniversarios históricos vinculados al origen de cada localidad.
Las fechas confirmadas son:
- Miércoles 27 de mayo: Villa Iris (partido de Puan).
- Jueves 28 de mayo: Girodías (partido de Trenque Lauquen).
- Viernes 29 de mayo: Comandante Nicanor Otamendi (General Alvarado).
- Viernes 29 de mayo: Villalonga (Patagones).
Por qué habrá asuetos en estas ciudades bonaerenses
En la mayoría de los casos, los asuetos responden a aniversarios fundacionales o celebraciones históricas relacionadas con el desarrollo ferroviario y la llegada de inmigrantes.
Villa Iris, por ejemplo, surgió a comienzos del siglo XX tras el avance del tren y la instalación de familias europeas en la región.
En tanto, Comandante Nicanor Otamendi recuerda cada año la creación oficial del pueblo en 1911, mientras que Villalonga celebrará 97 años desde la primera venta de lotes impulsada por la estación ferroviaria local.
Durante esas jornadas suelen realizarse actos oficiales, homenajes y actividades organizadas por los municipios.
A quiénes alcanzan los días no laborables
Los asuetos locales impactan principalmente sobre:
- oficinas municipales
- dependencias provinciales
- organismos públicos
- sucursales del Banco Provincia
En algunos casos también pueden registrarse cambios en la atención administrativa y bancaria dentro de cada distrito.
Calendario de feriados nacionales 2026
Tras el 25 de mayo, los feriados nacionales que quedan en este 2026 son:
- Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.