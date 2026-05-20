Logran mejorar dos de cada tres diagnósticos de cáncer infantil aplicando medicina de precisión

Un equipo multidisciplinario de especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay presentó los resultados de un estudio que busca transformar el abordaje del cáncer infantil mediante herramientas de medicina de precisión. Los mismos arrojaron mejoras en dos de cada tres diagnósticos .

La investigación fue liderada por Guillermo L. Chantada y Andrea S. Llera junto a profesionales de distintas instituciones de la región. El proyecto, denominado COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de ofrecer estudios genómicos sin costo para los pacientes y potenciar su aplicación clínica mediante el análisis interdisciplinario de casos.

La secuenciación genómica consiste en estudiar el ADN y el ARN de los tumores para detectar alteraciones genéticas específicas. Esta información permite avanzar hacia tratamientos personalizados, ajustados a las características biológicas de cada paciente, en lugar de aplicar terapias generales.

Según los resultados del estudio, los hallazgos genómicos tuvieron utilidad clínica en una proporción significativa de los casos analizados. Sobre un total de 38 pacientes, la información obtenida permitió confirmar diagnósticos, redefinir niveles de riesgo y orientar tratamientos específicos. En los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%.

cáncer infantil freepik

Uno de los puntos más innovadores de la iniciativa fue la creación de Ateneos Moleculares Interdisciplinarios, encuentros virtuales donde especialistas de diferentes disciplinas y países debatieron en conjunto los casos clínicos. Los participantes señalaron que estos espacios mejoraron su formación en medicina de precisión y fortalecieron el interés por incorporar estas herramientas en la práctica médica cotidiana.

Desafíos en estudios de cáncer infantil

No obstante, los investigadores advirtieron sobre los desafíos que enfrenta la implementación de este tipo de programas en América Latina. Entre ellos mencionaron la baja demanda inicial de estudios, las dificultades logísticas para trasladar muestras, la falta de tiempo de los profesionales y las limitaciones en el acceso a tratamientos específicos y ensayos clínicos.

“El desafío ya no es solo tecnológico, sino organizacional y educativo”, concluyeron los autores, quienes sostuvieron que la medicina de precisión debe ser considerada una inversión estratégica dentro de los sistemas de salud, especialmente en enfermedades complejas como el cáncer infantil.

La investigación recibió financiamiento del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Bayer, la Fundación Leo Messi, la Fundación Natalie Dafne Flexer y el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, entre otras organizaciones.