Rubén Salanova: "El cáncer ya no se trata igual para todos los pacientes"

La oncología atraviesa una transformación profunda impulsada por la medicina de precisión, el análisis molecular y la inteligencia artificial . En ese escenario, Biomakers trabaja en el desarrollo de diagnósticos que permiten identificar alteraciones específicas en cada cáncer para ofrecer tratamientos personalizados .

En el marco de MDZ en diálogo , Rubén Salanova, director médico de la compañía, explica cómo la tecnología cambió la manera de abordar el cáncer y por qué el futuro de la medicina apunta a terapias cada vez más individualizadas. Además, advierte sobre la necesidad de incluir a la población latinoamericana en investigaciones y ensayos clínicos para mejorar los resultados terapéuticos.

—Biomakers vino a resolver un problema concreto que está básicamente basado en que, en oncología, hoy por hoy, conocer el lugar donde está el tumor no es suficiente; también necesitamos conocer la biología. ¿Esto por qué? Porque hacemos medicina personalizada. Entonces, lo que hacemos es buscar cuáles son las alteraciones moleculares que tiene ese tumor para identificar mejores tratamientos para los pacientes.

Medicina de precisión contra el cáncer

—Y ustedes hablan mucho de la medicina de precisión, que es un poco esto que estás contando, pero ¿qué significa para la gente que nos está viendo?

—Medicina de precisión es pasar de tener un tratamiento igual para todos a tenerlo más focalizado en cada individuo en particular. Lo que hacemos en oncología es buscar directamente las alteraciones que tiene el ADN, el ARN u otros biomarcadores para poder identificar targets terapéuticos para que puedan ser incluidos en la decisión terapéutica del médico oncólogo y poder hacer un tratamiento personalizado y que los pacientes vivan más y mejor.

Cómo utilizan la inteligencia artificial contra el cáncer

—Hoy todos hablamos de inteligencia artificial. ¿Ustedes puntualmente cómo la utilizan?

—Biomakers tiene una plataforma en la que usa la inteligencia artificial para integrar los diagnósticos moleculares, los diagnósticos genómicos con la información clínica de los pacientes. También incluso con estructurar los datos de centros de salud para poder tener mejor acceso y ordenar toda esa información y poder utilizarla, que eso se traduzca en reportes estructurados, en mucha información que está analizada de una forma que nos pueda hacer más fácil o un mejor acceso a toda esa información, que en general la genómica genera una información enorme, una cantidad de datos muy importante que a veces nos es imposible normalizar. Entonces, tenemos ese desafío porque no viene a reemplazar al médico, sino que nos viene a ayudar a organizar toda esa información y a poder utilizarla más fácilmente.

—En Biomakers hablan de que la población latinoamericana siempre estuvo subrepresentada en cuestiones también de moléculas. ¿Esto en qué ayuda al paciente?

—Esto es una realidad y es otro gran problema que tenemos. Realmente, nuestra población, la población latinoamericana, es diferente genéticamente a la europea, a la norteamericana. Y lo que sucede es que en el desarrollo de test diagnósticos o incluso de nuevos tratamientos, las bases genéticas que se usan tienen a esta población subrepresentada. La población que no es europea o norteamericana, no está genuinamente representada en esas bases. Entonces, eso puede sesgar un poco los hallazgos que se encuentren. Y creemos que nosotros también tenemos el deber de representar a esa población en ensayos clínicos, en desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos targets terapéuticos, para beneficiar también a la población latinoamericana.

Análisis molecular de un tumor

—¿Y cómo se hace para analizar molecularmente un tumor?

—Para analizar molecularmente un tumor lo que necesitas es... Tenés distintas estrategias, pero bueno, básicamente la más conocida es tener la muestra de la biopsia, la biopsia incluida en parafina, que es algo que se usa extendidamente en los tratamientos convencionales. Después se hace una extracción de ADN y después con esa extracción de ADN podés hacer distintos tests moleculares de elección. Obviamente, hay tecnologías más novedosas que utilizan muestras de sangre, llamada biopsia líquida, que también nos puede dar información del tumor del paciente y también la podemos analizar molecularmente.

—Y después de hacer este análisis, ¿el paciente tiene un tratamiento más específico, más especializado?

—Claro, por supuesto. Lo que hace esto es seleccionar a los pacientes que son candidatos para las drogas que se diseñaron para esa alteración específica en ese paciente. Entonces, vos no tenés que buscar una alteración en particular, sino lo que tenés que hacer es buscar en ese paciente esa alteración en particular que le permita al médico oncólogo tener disponible ese diagnóstico molecular para poder elegir la mejor terapéutica. Esas terapéuticas son mejores y son mucho más beneficiosas para el paciente. Entonces, hoy por hoy es una necesidad tener ese diagnóstico molecular.

El cáncer y tratamientos más específicos

—Y gracias a esto podemos afirmar que el cáncer cada vez va a ser una enfermedad que se trate más específica y no tan generalizada.

—Sí, claramente es algo que la medicina está yendo para ese lado, para que todas las nuevas drogas y los nuevos tratamientos se traten de enfocar en cada paciente individualmente y no en los pacientes de determinado tipo de cáncer como un todo. De hecho ya hay alteraciones moleculares que existen hoy que son agnósticas del sitio de origen del tumor. El tratamiento está solo orientado por la alteración molecular y no por el sitio de tumor primario. Eso es un avance importantísimo-

—Hoy en día, viendo la trayectoria, ¿qué puede hacer la tecnología en salud, que hace diez, veinte años no se podía hacer?

—Ahí creo que uno de los avances más importantes, por supuesto, con las nuevas tecnologías, lo que podemos hacer es tener más información de ese tumor en menos tiempo y podemos estudiar, como te decía antes, ADN, ARN y otros biomarcadores de forma muy rápida y tener información de quizá 500 genes o más en pocas semanas y eso es algo que antes no existía. Biomakers lo hace aquí en nuestro laboratorio de Argentina, podemos resolver eso localmente y podemos entregar ese informe al paciente para que lo tenga en la mano y pueda llevarlo al consultorio de su oncólogo y pueda así tener un mejor tratamiento y más individualizado.

En qué tipos de cáncer trabaja Biomakers

—¿Y estos tratamientos pueden aplicarse a todo tipo de tumores y cánceres o ustedes trabajan con algunos en específico?

—Eventualmente podría expandirse a muchos tumores, por supuesto, algunos tienen mayor prevalencia ahora de alteraciones moleculares conocidas que tienen drogas asociadas. Entonces, creo que eso es un poco el punto de lo que está sucediendo hoy. Algunos tipos tumorales como pulmón, mama, cáncer colorectal, que también son los más prevalentes, tienen más alteraciones conocidas y más tratamientos disponibles. Pero hay muchos otros tipos tumorales que también tienen alteraciones que se conocen y que se pueden tratar. Así que por ir a la biología del tumor más que al sitio tumoral, es algo que puede llegar a ser muy impactante a futuro.

Desafíos para incorporar nuevas tecnologías en salud

—Para ir cerrando, ¿hoy creés que el desafío mayor es seguir desarrollando estas tecnologías o lograr que justamente estas innovaciones lleguen a los pacientes?

—Te podría decir que los dos, se podría querer tener todo. Creo que la innovación y la tecnología hoy están disponibles. Empresas como Biomakers hacen que esa tecnología esté disponible, pero por supuesto que el paciente llegue en el momento justo, que tenga el resultado rápido, que pueda consultar al médico, que pueda acceder a ese tratamiento que le va a ser beneficioso. Me parece que ese es como el punto clave en el que creemos que tiene que enfocarse todo hoy, a que, por lo menos, lo que tenemos disponible, los pacientes puedan acceder, porque eso les va a ayudar a vivir más tiempo y mejor.