El Gobierno busca que solo los médicos especialistas hagan las recetas para los medicamentos

El Gobierno nacional trabaja en una modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina para restringir la posibilidad de que cualquier médico pueda prescribir recetas de cualquier tipo , como ocurre actualmente.

Así lo anunció el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada sobre el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (Promesa) , de la que participaron funcionarios nacionales, legisladores, jueces federales, integrantes del Cuerpo Médico Forense y representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Durante el encuentro se presentaron datos sobre el funcionamiento de Promesa , una medida que busca resolver conflictos entre los pacientes y las obras sociales y prepagas antes de una demanda judicial. Según se informó, hasta marzo de este año se concretaron 351 mediaciones, con acuerdos entre las partes en el 50% de los casos. Cuando el Ministerio de Salud intervino como financiador, el nivel de resolución alcanzó el 60%.

En ese contexto, Lugones planteó la necesidad de ejercer un mayor control sobre el gasto sanitario y sobre las prescripciones médicas . “Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos”, sostuvo ante representantes de obras sociales y prepagas.

A partir del 24 de diciembre, las recetas médicas deberán hacerse a través de aplicaciones. Foto: Agencia EFE El Gobierno nacional trabaja en una modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina.

Qué se sabe hasta ahora del posible cambio de legislación

De acuerdo informó Clarín, desde el Ministerio de Salud aclararon que el proyecto todavía se encuentra en análisis y podría sufrir modificaciones antes de su presentación formal. La actualización apuntaría a adaptar la ley ya mencionada a nuevas tecnologías, procedimientos médicos y cambios en la relación entre pacientes y profesionales.

El debate también estuvo atravesado por el crecimiento de los amparos judiciales relacionados con prestaciones médicas y medicamentos de alto costo. Jueces federales presentes en la jornada señalaron que cerca del 70% de la actividad diaria en los juzgados civiles y comerciales federales corresponde actualmente a causas vinculadas con salud.

Otro de los puntos debatidos fue la posibilidad de transformar el sistema PROMESA en un mecanismo obligatorio antes de iniciar acciones judiciales. Para eso sería necesaria una ley del Congreso. El diputado nacional Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, confirmó que trabajan en un proyecto legislativo para avanzar en ese sentido.