Receta electrónica de PAMI: cómo hacer para recibirlas en tu celular

El sistema de recetas electrónicas del Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) se convirtió en una de las formas más utilizadas para prescribir medicamentos a jubilados y afiliados. Este mecanismo permite que la indicación médica quede registrada de forma digital y pueda consultarse directamente desde el celular.

La iniciativa busca simplificar los trámites y evitar el uso de recetas en papel . De esta manera, el médico carga la prescripción en el sistema y el afiliado puede acceder a ella de manera inmediata desde su teléfono o directamente en la farmacia.

Cuando el afiliado asiste a una consulta, el médico ingresa al sistema de PAMI y registra el medicamento que necesita el paciente, vinculándolo con su número de afiliado. En ese mismo momento la receta queda disponible en la base de datos del organismo.

Luego, el afiliado puede dirigirse a una farmacia adherida con su Documento Nacional de Identidad (DNI). El farmacéutico busca la receta en el sistema, valida los datos y entrega el medicamento con el descuento correspondiente.

Para poder ver las recetas desde el teléfono es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener los datos personales actualizados en PAMI.

Contar con el número de afiliado para que el médico cargue la receta correctamente.

Descargar la aplicación Mi PAMI en el celular.

Activar la credencial digital, que incluye un código QR para validar la identidad en la farmacia.

Desde la aplicación se pueden consultar todas las recetas activas, verificar los medicamentos indicados y mostrar la credencial digital en caso de que el farmacéutico necesite validar los datos del afiliado.

En algunos casos la receta puede no aparecer en la farmacia. Esto suele deberse a errores de carga del médico o a demoras en la actualización del sistema. En esas situaciones se recomienda esperar unos minutos o consultar nuevamente en el consultorio.

También es importante tener en cuenta que las recetas electrónicas tienen un plazo de vigencia, que generalmente es de 30 días desde su emisión, por lo que deben utilizarse dentro de ese período para retirar los medicamentos.

Para quienes tienen dificultades con la tecnología, PAMI recuerda que todavía es posible solicitar la receta en formato papel o pedir asistencia en las agencias del organismo para aprender a utilizar la aplicación.