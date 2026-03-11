Novedad de PAMI: cómo seguir el envío a domicilio de los pañales gratis

El PAMI sumó una nueva función digital que permite a los afiliados seguir en tiempo real la entrega de pañales gratuitos a domicilio. A través de la plataforma Mi PAMI, los beneficiarios ahora pueden consultar el estado del envío, conocer en qué etapa está el pedido y acceder a información sobre la entrega de los higiénicos absorbentes descartables.

La herramienta se incorporó dentro de la plataforma digital del organismo en una nueva sección llamada “Mis entregas”, pensada para que los afiliados puedan consultar de forma rápida y sencilla el estado de sus pedidos vinculados al programa de insumos.

Desde allí se podrá acceder a información detallada sobre cada envío y verificar tanto las entregas en curso como las ya realizadas.

La nueva sección incluye dos pestañas principales para organizar la información de los pedidos:

Los afiliados podrán identificar paso a paso en qué etapa se encuentra el envío de pañales o apósitos por Mi PAMI.

Con esta actualización, los afiliados podrán identificar paso a paso en qué etapa se encuentra el envío de pañales o apósitos, con distintas notificaciones sobre el estado del proceso.

Las etapas que aparecen en el sistema son:

En preparación: cuando el pedido está siendo armado.

En camino: cuando el repartidor ya tiene el paquete y se dirige al domicilio.

Entregado: cuando se confirma la recepción del insumo.

Aviso de visita: cuando no se pudo concretar la entrega porque no había nadie en el domicilio.

Además del estado del envío, los usuarios también podrán ver el contenido del paquete y el domicilio de entrega registrado, lo que permite confirmar que los datos del pedido sean correctos.

Según indicaron desde el organismo, este sistema de trazabilidad digital busca mejorar la eficiencia del servicio, eliminar intermediarios y agilizar la gestión de los insumos que reciben los afiliados.

Qué hacer si hay problemas con la entrega de pañales de PAMI

En caso de tener inconvenientes con la recepción del envío, dudas sobre la fecha de entrega o la necesidad de corregir el domicilio registrado, los afiliados pueden comunicarse con los canales de atención del organismo.

Las vías habilitadas son:

Teléfono: 138 – PAMI Escucha y Responde (opción 0).

Atención presencial: en la agencia PAMI más cercana al domicilio del afiliado.

Pañales gratis de PAMI: cómo funciona el beneficio

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) es uno de los beneficios que PAMI brinda a sus afiliados y que garantiza la entrega mensual a domicilio de pañales para adultos, de acuerdo con el nivel de incontinencia certificado por el sistema de salud.

La prestación tiene renovación semestral y forma parte del paquete de asistencia que el organismo ofrece para cubrir necesidades frecuentes de cuidado, sin copagos ni gastos adicionales para los beneficiarios.