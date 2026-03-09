La vacuna antigripal de PAMI es gratis y sin turno: quiénes tienen que aplicársela antes de que llegue el frío

PAMI avanza con su campaña de vacuna antigripal para afiliados en todo el país, con aplicación en farmacias habilitadas y sin necesidad de turno previo.

La vacuna antigripal de PAMI se aplica sin turno en farmacias de la red habilitada. Foto: Archivo

La obra social de los adultos mayores tiene en marcha su campaña de vacunación antigripal y la vacuna está disponible sin costo en más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI en todo el país. No hace falta turno previo y el trámite es simple: alcanza con presentar el DNI y la credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

Quiénes pueden vacunarse La vacuna antigripal gratuita está disponible para todos los afiliados a PAMI mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses. Los afiliados menores de 65 años también pueden acceder si presentan factores de riesgo debidamente acreditados con documentación médica.

Entre los factores de riesgo que habilitan la vacunación se encuentran enfermedades respiratorias crónicas como EPOC o asma moderada o grave, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca o cardiopatías congénitas, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, infección por VIH, tratamientos inmunosupresores, enfermedades oncohematológicas y trasplantes de órganos, entre otras condiciones.

Cómo y dónde vacunarse El trámite no requiere turno previo. Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses solo necesitan presentar DNI y credencial PAMI. Quienes tengan menos de 65 años y factores de riesgo deben sumar la indicación médica que lo acredite.

Para encontrar la farmacia habilitada más cercana se puede consultar el buscador oficial en pami.org.ar/farmacias o llamar al 138, la línea gratuita de PAMI Escucha. Desde la obra social recomiendan comunicarse con la farmacia antes de concurrir para verificar disponibilidad de la vacuna.