El beneficio de PAMI que pocos jubilados conocen: anteojos gratis y sin trámites complicados
PAMI cubre sin costo hasta dos pares de anteojos por año. Conocé qué incluye el beneficio y cómo hacer el trámite sin ir a la agencia.
Muchos jubilados y pensionados no saben que PAMI cubre anteojos sin costo y que el trámite se hace directamente en la óptica, sin pasar por la agencia. El beneficio incluye hasta dos pares por año y tiene algunas condiciones que conviene conocer antes de sacar turno con el oftalmólogo.
Qué cubre PAMI exactamente
La obra social de los adultos mayores cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos por año prestacional, o bien un par de lentes bifocales. Es decir, el afiliado puede optar entre dos pares separados o un solo par que combine ambas correcciones.
En el caso de quienes usan bifocales por primera vez, la agencia puede solicitar una escala FIN para confirmar la adaptación. Si el afiliado no logra adaptarse a los bifocales, PAMI no proveerá luego los anteojos de cerca y lejos por separado, por lo que es importante tenerlo en cuenta antes de elegir esa opción.
Quiénes pueden acceder y cómo
Cualquier afiliado al PAMI puede realizar el trámite. Si la persona no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede gestionarlo con la documentación del afiliado, aunque el beneficiario deberá concurrir a la óptica al menos para la prueba.
Qué documentación se necesita
Para acceder al beneficio hacen falta tres cosas: el DNI, la credencial de afiliación y una orden médica electrónica (OME) emitida por un médico oftalmólogo de cartilla. La receta tiene una validez de 150 días y no hace falta imprimirla, ya que tanto el médico como la óptica tienen acceso al sistema donde queda registrada.
El trámite es simple: con la OME gestionada, el afiliado elige libremente cualquier óptica de la cartilla PAMI en todo el país y se presenta con su DNI y credencial. No es necesario pasar por la agencia en ningún momento del proceso. Para consultar las ópticas adheridas, se puede ingresar al sitio oficial de PAMI o llamar al 0800-222-7264.