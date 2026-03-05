El beneficio de PAMI que pocos jubilados conocen: anteojos gratis y sin trámites complicados

PAMI cubre sin costo hasta dos pares de anteojos por año. Conocé qué incluye el beneficio y cómo hacer el trámite sin ir a la agencia.

Muchos jubilados y pensionados no saben que PAMI cubre anteojos sin costo y que el trámite se hace directamente en la óptica, sin pasar por la agencia. El beneficio incluye hasta dos pares por año y tiene algunas condiciones que conviene conocer antes de sacar turno con el oftalmólogo.

Qué cubre PAMI exactamente La obra social de los adultos mayores cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos por año prestacional, o bien un par de lentes bifocales. Es decir, el afiliado puede optar entre dos pares separados o un solo par que combine ambas correcciones.

En el caso de quienes usan bifocales por primera vez, la agencia puede solicitar una escala FIN para confirmar la adaptación. Si el afiliado no logra adaptarse a los bifocales, PAMI no proveerá luego los anteojos de cerca y lejos por separado, por lo que es importante tenerlo en cuenta antes de elegir esa opción.

Quiénes pueden acceder y cómo Cualquier afiliado al PAMI puede realizar el trámite. Si la persona no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede gestionarlo con la documentación del afiliado, aunque el beneficiario deberá concurrir a la óptica al menos para la prueba.

anteojos optica lentes recetas (6).JPG Los afiliados al PAMI pueden acceder a anteojos sin costo una vez por año prestacional. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué documentación se necesita Para acceder al beneficio hacen falta tres cosas: el DNI, la credencial de afiliación y una orden médica electrónica (OME) emitida por un médico oftalmólogo de cartilla. La receta tiene una validez de 150 días y no hace falta imprimirla, ya que tanto el médico como la óptica tienen acceso al sistema donde queda registrada.