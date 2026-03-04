PAMI confirmó las credenciales válidas para medicamentos y trámites en marzo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) recordó cuáles son las credenciales válidas para acceder a sus prestaciones en marzo. Este documento es clave para retirar medicamentos , gestionar turnos y realizar distintos trámites, tanto presenciales como digitales.

La Credencial PAMI permite acceder a todos los servicios del organismo de manera más ágil. Con ella, los afiliados pueden retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, realizar trámites web o presenciales y validar consultas con especialistas. Es el instrumento que acredita la condición de afiliado ante el sistema .

PAMI acepta distintos formatos. La credencial digital puede consultarse desde la aplicación Mi PAMI, sin necesidad de imprimirla. También es válida la credencial provisoria con QR, si no tiene código, debe volver a descargarse, y la credencial provisoria ticket, que se genera en las terminales de autogestión de agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). La credencial plástica, aunque ya no se distribuye, continúa siendo válida para todas las gestiones.

Desde el organismo aclararon que la credencial digital no es un requisito excluyente para acceder a prestaciones. Ningún profesional puede negar atención médica, medicamentos o servicios por no tener instalada la aplicación. Se puede utilizar cualquiera de estas opciones: credencial física, provisoria o digital.

Para acceder al programa de medicamentos gratuitos, los afiliados deben cumplir ciertos requisitos económicos. Se exige tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si en el hogar convive una persona con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, no deben estar afiliados a una prepaga, poseer más de un inmueble, tener un vehículo de menos de 10 años ni bienes considerados de lujo, ni ser titulares de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los dos primeros requisitos, pero que el costo de los medicamentos represente el 15% o más de los ingresos, el afiliado puede solicitar igualmente la cobertura del 100% mediante un trámite especial.

Paso a paso para solicitar medicamentos sin cargo

El trámite se realiza a través del sitio oficial de PAMI. Se debe ingresar a “Trámites Web”, seleccionar “Medicamentos” y luego “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Tras leer la información, hay que presionar “Iniciar trámite web” y elegir “Solicitar el servicio”. El sistema pedirá número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI, además de completar un formulario y cuestionario.

Una vez finalizado el procedimiento, el médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. Para retirar los medicamentos, el afiliado debe presentar DNI y credencial PAMI. Si el tratamiento no figura dentro de la cobertura total y el paciente no puede afrontar el costo, el organismo contempla un subsidio social adicional para enfermedades crónicas y agudas.