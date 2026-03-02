PAMI: cinco beneficios gratuitos que pueden recibir los jubilados en 2026

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) continúa en 2026 con la cobertura de insumos y equipamiento médico para sus afiliados. Para acceder a la mayoría de estas prestaciones, jubilados y pensionados deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un profesional habilitado dentro del sistema.

Está destinado a afiliados en situación de inmovilidad prolongada y con riesgo de úlceras por presión. El trámite puede iniciarlo la persona afiliada, un apoderado, un familiar o el médico tratante, siempre que esté habilitado para cargar la OME.

Es un dispositivo sanitario indicado para personas con movilidad reducida o comorbilidades que dificultan el traslado al baño. La provisión se otorga con prescripción médica.

Trapecio para cama

Se instala sobre la cama y permite al paciente incorporarse o movilizarse con mayor autonomía. Se entrega cuando exista limitación funcional acreditada por indicación profesional.

Anteojos recetados

PAMI cubre sin cargo un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o un par de lentes bifocales por año prestacional. Tras la consulta con el especialista, el afiliado puede elegir una óptica de cartilla para gestionar la entrega. Si no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede realizar el trámite con la documentación correspondiente.

limpieza anteojos PAMI cubre anteojos recetados sin costo una vez por año prestacional.

Pañales para adultos

La provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) se realiza directamente en el domicilio declarado en PAMI. El sistema puerta a puerta incluye pañales y apósitos, simplifica la gestión y elimina intermediarios.

Estos beneficios forman parte de la cobertura que brinda PAMI con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y garantizar el acceso a insumos esenciales sin costo adicional.