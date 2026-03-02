Plazo fijo: el banco que quedó primero y ofrece la tasa más alta en marzo

Las tasas de plazo fijo que informan las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran cambios en los primeros días de marzo. A continuación, como quedó el ranking en los primeros días del tercer mes del año.

Entre las entidades que informan tasa online para no clientes, el rendimiento más alto lo ofrece Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., con una TNA del 34,1% para no clientes. En el segmento bancario, las tasas más elevadas llegan al 33,5%, ofrecidas por Banco CMF S.A., Banco Meridian S.A. y Banco Voii S.A.

También se destacan Banco BICA S.A. con 33% y Banco del Sol S.A. con 32% para clientes. Estas cifras se ubican por encima de los grandes bancos tradicionales en volumen de depósitos.

La diferencia entre elegir la tasa más alta y una del 32% puede superar los $2.600 en apenas 30 días para un capital de $1,5 millones, lo que muestra la importancia de comparar rendimientos antes de invertir.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Algunas financieras superan el 34% de TNA en marzo. Foto: Shutterstock

Cómo están las tasas en los bancos más grandes

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el que encabeza el ranking es Banco Macro S.A., con una TNA del 27% para clientes. Le siguen el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ambos con 25%.

Por debajo se ubican el BBVA Argentina y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado con 24%, mientras que el Banco Santander Argentina y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofrecen 23%.

Las tasas pueden variar según si el inversor es cliente o no cliente de la entidad y se actualizan periódicamente. Por eso, antes de constituir un plazo fijo, se recomienda verificar la TNA vigente en cada banco y calcular el rendimiento efectivo para evaluar la conveniencia frente a otras alternativas de inversión en pesos.