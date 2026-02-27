Plazo fijo en dólares: cuánto podés ganar hoy en los principales bancos

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco y qué rendimiento pueden obtener los ahorristas que buscan invertir sus dólares sin asumir grandes riesgos.

Con la nueva Ley de Inocencia Fiscal surgen dudas entre los ahorristas, especialmente entre quienes evalúan invertir en dólares. En un contexto en el que el Gobierno busca incentivar la formalización de los llamados “dólares del colchón”, el plazo fijo en moneda estadounidense vuelve a aparecer como una alternativa conservadora dentro del menú de inversiones.

Los últimos datos del sistema financiero muestran que hay alrededor de US$37.860 millones depositados en el sector privado. De ese total, unos US$9.940 millones se encuentran colocados en plazos fijos en dólares. Según estas cifras, el stock de depósitos a plazo en moneda extranjera registra un crecimiento superior al 100% en comparación con el año pasado, reflejando un mayor interés por este instrumento.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo en dólares A pesar del incremento en los depósitos, las tasas que ofrecen los bancos públicos y privados siguen siendo relativamente bajas. Los rendimientos van desde el 0,05% nominal anual que paga el Banco Santander Argentina hasta el 2,5% que ofrece el Banco de la Nación Argentina para determinados plazos.

En el caso del Banco Nación, si se colocan US$1.000 a 180 días, el interés obtenido ronda los US$16,03 con una TNA de 3,25%, según el simulador oficial. Si el plazo se extiende a 365 días, la rentabilidad anual puede acercarse al 5% dependiendo de la modalidad y condiciones vigentes.

Dólares.jpg Las tasas en dólares van del 0,05% al 2,5% nominal anual según el banco. Foto: Archivo Por su parte, el Banco Macro ofrece una tasa del 2% nominal anual; el Banco Galicia paga alrededor del 1,55%; y BBVA Argentina se ubica en torno al 1,35%. Se trata de rendimientos que, si bien permiten mantener los dólares dentro del sistema financiero, muestran retornos moderados en comparación con otras alternativas de inversión en moneda extranjera.