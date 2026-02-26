Plazo fijo a 30 días: cuánto ganás hoy si invertís $1.200.000

El plazo fijo sigue siendo una herramienta habitual entre quienes buscan cuidar sus ahorros sin asumir grandes sobresaltos. No promete cifras espectaculares, pero ofrece algo que muchos valoran: certeza. Desde el instante en que se confirma la operación, el rendimiento queda definido. No hay sorpresas ni variaciones en el camino.

En el contexto actual, las entidades financieras ajustaron sus tasas . El promedio de la Tasa Nominal Anual ronda el 25%, levemente por debajo de semanas anteriores, cuando se acercaba al 26%. Este movimiento impacta de forma directa en la ganancia final que recibirá el ahorrista al cumplirse el plazo pactado.

Si se toma como referencia una TNA del 25%, colocar $1.200.000 durante un mes permite obtener intereses aproximados de $24.657,53. Al finalizar los 30 días, el banco acreditará un total cercano a $1.224.657,53. Esa cifra incluye el capital inicial y la renta generada.

El cálculo es simple pero clave. La tasa anual se prorratea al período elegido, que en este caso es de un mes. Por eso, aunque el porcentaje anual parezca elevado, el rendimiento efectivo en 30 días es proporcional.

Las tasas no son idénticas en todas las entidades. El Banco de la Nación Argentina ofrece 25%. El Banco Santander Argentina y el Banco Galicia se ubican en 23%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires también paga 25%.

En el caso del BBVA Argentina, la tasa es de 24%, mientras que el Banco Macro alcanza el 28%. El Banco Credicoop se posiciona en 24% y el ICBC Argentina en 23,5%.

Otras entidades presentan rendimientos más altos. El Banco BICA llega a 33%, el Banco CMF a 33,5% y el Banco de Comercio también marca 33,5%. Plataformas digitales como Reba ofrecen hasta 34%, mientras que Banco Voii y Banco Meridian se ubican en 33,5%. La diferencia de algunos puntos puede traducirse en varios miles de pesos más al final del mes.

Paso a paso para invertir

Constituir un plazo fijo es un trámite sencillo. Solo se necesita ingresar al home banking o a la aplicación móvil del banco. Luego hay que dirigirse al apartado de inversiones y seleccionar la opción correspondiente. Se indica el monto —por ejemplo, $1.200.000— y el plazo, que en este caso es de 30 días.

Una vez confirmada la operación, el sistema emite un comprobante digital. Durante ese período, el dinero queda inmovilizado. No puede retirarse hasta el vencimiento, salvo que se trate de modalidades específicas con cancelación anticipada.

El plazo fijo está pensado para perfiles conservadores. Personas que priorizan estabilidad por encima de ganancias elevadas. Puede quedar rezagado frente a la inflación en ciertos escenarios, pero continúa siendo una alternativa elegida para estacionar fondos a corto plazo sin asumir riesgos de mercado.

En tiempos de incertidumbre, la previsibilidad es un valor en sí mismo. Y ahí radica la vigencia de este instrumento clásico.